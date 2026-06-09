Marleen Ritari ületas poole sajandi vanuse noorterekordi
Eesti kergejõustiklane Marleen Ritari püstitas Kadrioru staadionil harva kavas oleval distantsil ehk 600 meetris Eesti U-20 ja U-23 vanuseklassi rekordid.
19-aastane Ritari läbis poolteist staadioniringi ajaga 1.32,27. Sellega ületas ta suurelt juba pool sajandit Jelena Moskaljova nimel olnud senise rekordi 1.35,6.
Eesti täiskasvanute kõigi aegade edetabelis tõusis Ritari selle tulemusega teisele kohale, kiirem on olnud vaid Marielle Kleemeier (1.30,65).
Toimetaja: Siim Boikov