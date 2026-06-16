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Kronbergs: juba talvel näitasin, et selline jooks on tehtav

Kergejõustik
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Kergejõustik

Jõhvi kergejõustikuõhtu peaala, meeste kettaheite, võitis maailmarekordimees Mykolas Alekna 70-meetrise heitega. 800 meetri jooksus püstitas Eesti rekordi Uku Renek Kronbergs.

Urmet Uusoru nimel olnud 800 meetri jooksu rekord sai eelmisel nädalal 27-aastaseks. 21-aastane Uku Renek Kronbergs ületas teisipäeval Jõhvis Heino Lipu staadionil selle rekordi 15 sajandikuga, saavutades tulemuse 1.45,72. Tugevat konkurentsi pakkunud brasiillaste järel sai Kronbergs kolmanda koha. Isiklikku rekordit parandas ta ligi sekundiga.

"Uskusin küll, et selline tulemus mul sees on. Juba talvel näitasin, kui alla 1.46 jooksin, et see on tehtav. Jooks muidu läks hästi. Esimene 400 meetrit plaanisime pool sekundit kiiremini, aga see toimis ka väga hästi. Lõpus oleks võinud keegi veel ees olla, aga kui üks konkurent kukkus eest ära, siis jäin ise esimeseks. Nii et olin jänese rollis, kuid see tuli ka päris hästi välja," rääkis Kronbergs.

Eesti rekord paranes ka harvemini joostaval 2000 meetri distantsil. Deniss Šalkaukas läbis viis staadioniringi ajaga 5.04,59. Varem Tiidrek Nurmele kuulunud rekordist oli ta ligi pooleteist sekundi võrra kiirem.

Deniss Šalkaukas. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR

"2000 meetrit on minu jaoks südamelähedane distants, sest juba 13 aastat tagasi see oli esimene distants, kus võitsin kuldmedali noorte Eesti meistrivõistlustel. Muidugi on see minu lemmikdistants. Kahjuks mul ei ole olnud palju võimalusi seda joosta," sõnas Šalkaukas.

Kettaheitjate ülitugevust ja erinevate tiitlitega pärjatud nelikust oli Jõhvis parim Mykolas Alekna. Märtsikuise vigastuse järel üllatavalt kiiresti tippvormi tõusnud maailmarekordimees heitis juba hooaja esimesel võistlusel üle 70 meetri – võidutulemuseks 70.60.

"Olen tõesti õnnelik. Ei teadnud, mida oodata siia võistlusele tulles. Mul oli operatsioon 13 nädalat tagasi. Veel on vara, alles alustasin treeninguid. Olen väga õnnelik ja arvan, et võin kaugemale heita eelseisvatel Euroopa meistrivõistlustel," ütles Alekna.

Toimetaja: Henrik Laever

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