TV10 sarjas langesid rekordid kettaheites

Vanemas vanusegrupis, kus võistlevad 13- ja 14-aastased poisid käis Tartus Tamme staadionil kettaheites oma oskust näitamas üle poolesaja osaleja. Sooritusi tehti 750 grammise kettaga. TV 10 Olümpiastarti sarja uue rekordi püstitas Markus Joa Pärnu Vanalinna Põhikoolist. Ta näitas parimal katsel 53 meetri ja 69 sentimeetri peale kandnud heidet.

"See on väga suur au mulle, et see rekord on nüüd minu käes. Oleks võinud tuul olla natukene parem. Vahepeal oli taganttuul ja siis surus ketta alla ja võib-olla, kui rütmiliselt hüpe oleks natukene tugevam, siis oleks läinud kaugemalegi," rääkis Joa.

Joal on pikkus üle 1.90 ja talle kuulub kettaheites ka U-14 vanuseklassi Eesti rekord. Tema treener on kogenud Mihkel Lembit ja aastaga on Markus teinud tehnikas suure arenguhüppe.

"Eelmisel aastal tegi ta paigalt ja tuli Eesti meistriks U-14 ja nüüd ta on õppinud ka pöördega heitma. Ta on ka kettagolfis päris hea ja seal on muidugi see vajadus ketast lennutada, et siin on see ka väga oluline ja eriti vastutuule võistlustel," märkis Lembit.

Nooremad poisid heidavad sarjas 600-grammist ketast ja siin võttis sarja rekordi enda nimele Art Aleksander Tatter. Tallinna Reaalkooli 12-aastane õpilane viis rekordi 46 meetri ja 14 sentimeetri peale. "Õnnestus see, et pöördes tulid väga hästi välja ja tõmme oli hästi kõrge ja siis kõrguse pealt tuli," sõnas Tatter.

Art Aleksander tegi nooremate poiste seas etapil puhta töö. Ta võitis ka palliviske ja 1000 meetri jooksu ajaga 3.08,22. Teda juhendab isa Ahto Tatter, kes oli sama vanalt kaheksa sekundit aeglasem. Poja kolmest alavõidust pakkus just jooksuvõit talle suurimat rõõmu.

"Kõige südamelähedasem oli mulle 1000 meetri võit, sest aastal 1986 ma võitsin ise ka sarjas nooremate poiste 1000 meetrit. Ma arvan, et see on väga eriline. Kõik teised jäävad selle varju," rõõmustas isa.

Hooaja neljanda etapi kokkuvõttev saade on ETV2 ekraanil neljapäeval 28. mail.