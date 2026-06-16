Kronbergs jooksis Eesti rekordi

Naiste jooksu sel distantsil võitis Kelly Nevolihhin ajaga 2.09,16. Teiseks tuli Marleen Koll (2.09,96) ja kolmas oli Hanne-Lore Tuubel (2.11,63).

Jooksu kokkuvõttes saavutas Kronbergs kolmanda koha, teda edestasid brasiillased Eduardo Ribeiro (võiduaeg 1.45,14) ja Leandro Santos (1.45,61).

21-aastane Kronbergs läbis 800 meetrit ajaga 1.45,72, millega ületas 27 aastat Urmet Uusoru nimel olnud Eesti rekordi 15 sajandikuga. Seni oli Kronbergsi isiklikuks tippmargiks 1.46,62.

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