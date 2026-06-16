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Kronbergs jooksis Eesti rekordi

Kergejõustik
Uku Renek Kronbergs.
Uku Renek Kronbergs. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Kergejõustik

Jõhvis Heino Lipu staadionil toimuval rahvusvahelisel kergejõustikuvõistlusel püstitas Uku Renek Kronbergs 800 meetri jooksus rahvusrekordi.

21-aastane Kronbergs läbis 800 meetrit ajaga 1.45,72, millega ületas 27 aastat Urmet Uusoru nimel olnud Eesti rekordi 15 sajandikuga. Seni oli Kronbergsi isiklikuks tippmargiks 1.46,62.

Jooksu kokkuvõttes saavutas Kronbergs kolmanda koha, teda edestasid brasiillased Eduardo Ribeiro (võiduaeg 1.45,14) ja Leandro Santos (1.45,61).

Naiste jooksu sel distantsil võitis Kelly Nevolihhin ajaga 2.09,16. Teiseks tuli Marleen Koll (2.09,96) ja kolmas oli Hanne-Lore Tuubel (2.11,63).

Toimetaja: Henrik Laever

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