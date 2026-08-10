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Iir ja Apri võitsid U-20 MM-il hõbemedali

Kergejõustik
Henri Apri
Henri Apri Autor/allikas: Eesti Kergejõustiku Liit
Kergejõustik

U-20 maailmameistrivõistluste viimasel päeval Oregonis sai Eesti koondis taas hõbemedalite võrra rikkamaks – pjedestaali teisele astmele said astuda kettaheitja Sten-Erik Iir ja teivashüppaja Henri Apri.

Sten-Erik Iir parandas kettaheite lõppvõistlusel kahel korral isiklikku rekordit ning tuli hõbemedalile tulemusega 65.42. Maailmameistriks krooniti ameeriklane Simon Rosselli tulemusega 66.39 ning pronksmedalile tuli jamaikalane Josep Richard Salmon tulemusega 64.37.

Isikliku rekordi heitmisel tõi ta esile just konkurendid, kes teda rohkem pingutama surusid. 

"Võistlus oli väga kõrgetasemeline nagu ma ka ootasin. Oli tore, et lõpuks sain korralikku konkurentsi ka. Ma arvan, et sellest tuligi väga hea tulemus ja hõbemedal tasuks," rääkis Iir pärast võistlust.

"Alustasin enda jaoks pigem keskmiste heidetega, tehniliselt ei olnud need kõige paremad. Siis heitsin 65.42 –  see oli kindlasti seal väga suur avaldus juba. Kõik konkurendid ikka surusid ka, ilma nendeta ma ei oleks seda suutnud."

Henri Apri püstitas teivashüppe finaalis uue U-20 ja U-23 Eesti rekordi tulemusega 5.75 ning kindlustas Eestile veel ühe hõbemedali. Juuli lõpus Eesti meistrivõistlustel hüpatud rekordit parandas ta üheksa sentimeetri võrra. Maailmameistriks tuli prantslane Zackaria Dia tulemusega 5.80 ning pronksmedali sai ameeriklane Isaiah Whitaker tulemusega 5.45.

"Miinimum sai tehtud – medalit ma tahtsin. Maailma edetabelis olin teine, seega tegin oma ära," lausus ta.

"Algkõrgus tuli kolmandal. Natuke ligadi-logadi oli see tehnika ning jooksu ei olnud, aga kolmandal katsel suutsin ennast kuidagi ikka kokku võtta ja läks õnneks. Tulin medalit võtma ja see sai ka tehtud," rääkis Apri.

Teivashüppajat ootavad ees aga juba järgmised tiitlivõistlused Euroopa meistrivõistluste näol. 

"Esmaspäeval lendan siit otse Birminghami. See võistlus on pigem boonus – lähen seda nautima," sõnas ta. 

Marleen Ritari jäi kõrgushüppe finaalis jagama 12. kohta tulemusega 1.75.

Kokku võitis Eesti koondis U-20 MM-ilt  kolm hõbemedalit. Lisaks Iirele ja Aprile sai Mia Mireia Uusorg hõbemedali seitsmevõistluses.

Mia Mireia Uusorg ja Sten-Erik Iir jõuavad Eestisse tagasi teisipäeval kell 17.15. Henri Apri sõidab Oregonist otse Birminghami EM-ile.

Toimetaja: Lisette Holst

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