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Kuivonen ja Jürgenson langesid play-off'i avaringis välja

Rannavõrkpall
Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlused
Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlused Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Rannavõrkpallurid Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson panid laupäeval Bulgaarias Sveti Vlasis toimuval Futures taseme MK-etapil alagrupiturniirile võiduka punkti ja pääsesid sõelmängudele, aga veerandfinaali ei murdnud.

Põhiturniiri esimese kohtumise kaotanud ja pingelisse seisu jäänud Eesti paar võitis küll laupäeva hommikul mängu alagrupist edasipääsu peale, alistades 2:0 (25:23, 21:18) Bulgaaria paari Ivet Gavrailova ja Antoniya Nikolova. 12 parema seas aga eestlannad võidurõõmu ei tundnud, alistudes 0:2 (12:21, 13:21) teise asetusega Argentina naistele Agostina Ghigliazzale ja Morena Marisa Abdalale, vahendab Volley.ee.

MK-etapil Bulgaarias üheksandaks jäänud Kuivonen ja Jürgenson jätkavad MK-sarja juba järgmisel nädalal samuti Futures taseme etapil Lätis Jurmalas, kus mullu saavutati teine teine koht.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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