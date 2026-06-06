Rikberg: hoolimata kuhjunud ebakindlusest suutsime mängu võita

"See on keeruline hetk mängides eeldatava autsaideri vastu. Isegi, kui alustasime mängu väga kenasti. 7:0 ette, kõik asjad toimisid ja ohumärke ei olnud, siis päris kiiresti nad avageimis tulid," lausus Rikberg pärast matši.

"Avageimi lõpp jälle üsna selgelt meile, aga teises-kolmandas olime suure osa ajast hoopis tagaajaja rollis. Selge on see, et ma ei jää täna selle mängupildiga rahule, aga olen päris kindel, et meil on selline meeskond, kus kõik mehed oskavad järeldusi teha. Et mitte enam nii madalakvaliteedilist võrkpalli sel suvel enam näidata."

Pärast mängu tegi ta riietusruumis ka kiire koosoleku. "Rääkisin keskendumisest, mängus olekust. Seda, kuidas meil tekkis ka lihtsate olukordade lahendamisel täna ebakindlus. Ja mitte ühel-kahel mehel, vaid kõigil. See oli nagu viirus, mis nakatas äkki kõiki," sõnas ta.

"Lihtsate servide vastuvõtud - jäid võrgust eemale või olid sidemängijad väga suure surve all võrgu peal; kõrgete pallide tõsted - pallid, mis peaks minema võrgu peale, olid kolmandas-neljandas meetris. Ehk siis nii lihtsamaid kui ka keerulisemaid olukordi puudutav. Kergelt paanika tekkis väljakul."

"Millega olen rahul, on lõpptulemus," möönis Rikberg. "Sõltumata kehvast mängust, sõltumata kuhjunud ebakindlusest iga pallipuute näol, suutsime selle mängu ikkagi kolm-null võita."

Rikberg tegi omajagu ka vahetusi. Nii sidemängijate kui ka tempodega. Aga soovinuks veelgi enam. Kedagi esile tõsta ja maha laita ta ei soovi. "Siin ei ole mõistlik üht-teist meest välja tuua. Erinevates rasketes momentides oli erinevaid mehi, kes esile kerkisid. Peaaegu kõigil oli hea puude raskes seisus. Aga täpselt samamoodi kõik tegid ka ebaõnnestunud olukordi," võrdles peatreener.

"Ma ei peatuks ühelgi mehel ei positiivse, ei negatiivse poole pealt. Küll aga võin öelda, et vahetusi tegin planeeritust selgelt vähem ja teistmoodi. Eesmärk on Albaania vastu domineerida, põhikoosseisuga alustada ja võimalikult paljudele mänguaega anda. Täna jäi kahjuks päris mitme mehe mänguaeg kas väga väheseks või oli koosseisus ka neid, kes ei saanudki platsile."