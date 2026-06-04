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Rikberg: meie eesmärk on Euroopa liigas kõik mängud võita

Võrkpalli Eesti koondis
Foto: Ken Mürk/ERR
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti meeste võrkpallikoondis alustab sel nädalavahetusel Slovakkias Euroopa liiga alagrupiturniiri. Peatreener Alar Rikbergi sõnul läheb meeskond nii Slovakkia kui ka Albaania vastu väljakule eesmärgiga võtta võit.

Alar Rikberg, koondis hakkab siis Euroopa liigas esimest turniiri, kaks mängu on ees ootamas. Kontrollmängudes sa tõesti väga palju erinevatele mängijatele andsid võimalust platsil olla. Kui palju nüüd sellel nädalavahetusel on ikkagi vaja seda poliitikat muuta ja konkreetsemad mängijad välja valida, et kes siis vastutust hakkavad kandma? 

Avamäng slovakkidega on kindlasti selline, kus tuleb oodata väga tugevat vastuseisu, väga kvaliteetset ja kodusmängivat Slovakkiat ehk seal mingit eksperimenteerimist ei saa toimuda, vaid läheme oma parima koosseisuga. 

Kui me Lätis võib-olla vangerdasime selle koosseisuga omajagu, siis viimased trennid oleme saanud nüüd nii teha, et see eeldatav põhikoosseis on ka koos saanud mängida. See on mul teada, vahetusi tuleb vastavalt mängukäigule ja vajadusele ja teine pool siis võib-olla tundmatu on meie jaoks Albaania. Ühe mängu Kosovoga nad on sõprusmänguna maha pidanud. Seal on sellised kindlad mehed, kellele see mäng rajaneb, aga milline nende tegelik kvaliteet on, et kohe algkoosseisus suuri eksperimente ma kindlasti ei julge võtta. Edasised otsused näitab mängukulg. 

Alar, arvestades nende kohtumiste tähtsust, siis tuleviku turniiride mõttes, kas nendes kahes mängus ikkagi koondise selline mõistlik eesmärk saab olla ainult see, et võtate kaks võitu.

Kogu Euroopa liiga eesmärk on see, et kõik mängud võita, aga ma ei välista täpselt samasuguse eesmärgiga tuleb juba homme õhtul meile vastu ka  Slovakkia, kes on maailma edetabelis täpselt meiega kõrvuti, kes on meiega tasemelt sarnane ja näitas ju Tšehhide vastu vägagi viisakat mängupilti ja korralike tulemusi, et MM-il saanud neljanda koha saanud meeskonda nad korra võitsid, korra kaotasid. Me ei eelda, et seal midagi lihtsat võiks tulla.

Rääkides nendest suurematest eesmärgitulemustest, siis sõltumata isegi avaturniirist on meil väga lihtne. Siin on nii palju erinevaid eesmärke ja sihte, mille poole püüelda. Me läheme igas mängus platsile sõltumata eelnevatest ja sõltumata tabeliseisudest. Ühe mõttega ja see on mängu võidu mõte.

Kui Lätis kontrollmängud ära pidasite, siis kui palju sealt koorus välja mingisuguseid konkreetsemaid faase mängus, elemente, millega siis nüüd viimastel päevadel rohkem vaeva nägite, et seles asjas paremaks saada?

Kui aus olla, oma mängu identiteedi, koondise mängu raamatu läbivaatamisega, oleme nüüd üle kolme nädalaga tegelenud ja jupp jupi haaval erinevaid võrkpalli elemente parandanud. Need, mille me esimeses järjekorras tähelepanu alla võtsime, toimusid ka lätis kõige paremini. Need, mis jäid lõpupoole, seal oli ka seda logisemist ja ebakõlasi kõige rohkem. Lätlastega mängus asjad toimisid pigem hästi. Soomlastega kaotatud mäng näitas ära päris paljud kitsaskohad, millega oleme nüüd saanud tööd teha. 

Võib-olla väljatuues siis üks on vastuvõtt, kui me räägime tõsisest servisurvest ja väga võimsatest servijatest. Teine teema, millega me oleme nüüd juba vaeva näinud ja kus treeningute põhjal on kvaliteeditõus olnud ka silmaga märgatav on meie toimetamine blokis, et jupphaaval jõuame täpselt õigesse kohta esimeseks turniiriks. Saame kõik need mängu osad läbi vaadatud, räägitud, kokkulepped tehtud ja usun, et mehed on võimelised selle ka platsil ellu viia. 

Kuidas sellega on, et koondisel on praegu päris hea mängijate valik – kas olete saanud treeningutel kõik vajalikud otsused hästi ära teha ning kas mängijate tervis on samuti paremaks läinud, kui kuskil on probleeme olnud? Midagi pole vahepeal halvemaks läinud?

Jah, osaliselt on ta nii, kuid teistpidi on selge, et koondisega liitumise järel on meil ikkagi mehi, kelle tervislik seisund oli klubi hooajal juba nii piiripeale viidud, et ei jäänud muud üle, kui tegelikult sellisest aktiivsest võrkpalli tegevuses veidi eemal olla. Albert kruut käis täna põlvega operatsioonil. Pärast kosumist uurin, mida täpselt tehti, sest see otsus tehti pärast seda kui füüsiliselt nähti, mis seal põlves viga on ja teine mees on Timo Lõhmus, kelle põlve olukord on selline, et vajab veel paarinädalast erigraafikut, et olla valmis täiega võrkpalli mängima.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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