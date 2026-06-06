X!

Tour of Estonia üldvõit läks poolakale, teiseks tuli Romet Pajur

Jalgrattasport
Romet Pajur, Marceli Boguslawski, Martinš Pluto
Romet Pajur, Marceli Boguslawski, Martinš Pluto Autor/allikas: Airika Harrik / ERR
Jalgrattasport

Tour of Estonia viimase etapi ehk Tartu GP (156,8 km) võitis grupifinišis poolakas Marceli Boguslawski (ATT Investments; 3:31.53), kes kerkis boonussekundite toel ka üldvõitjaks.

28-aastane poolakas edestas finišispurdis parimat eestlast Karl Kuritsat (Lucky Sport Cycling Team) ning kaasmaalasi Bartlomiej Proci (Wibatech Lubelskie) ja Radoslaw Fratczaki (Wibatech Lubelskie).

Eesti ratturitest lõpetasid kümne seas veel Romet Pajur (Eesti koondis) ja Rait Ärm (Energus Cycling Team), kes tulid vastavalt viiendale ja seitsmendale kohale.

Velotuuri kokkuvõttes tõusis teiselt kohalt võitjaks Boguslawski, kellele järgnesid Pajur (+0.05) ja senine üldliider Martinš Pluto (Energus Cycling Team; +0.07), kes lõpetas laupäeval kaheksanda kohaga.

Kurits oli neljas (+0.12), Norman Vahtra (Eesti) seitsmes (+0.16), Frank Aron Ragilo (Lucky Sport Cycling Team) üheksas (+0.18) ja Lauri Tamm (Eesti) kümnes (+0.18).

Punktiarvestuses tõusis viimase etapiga võitjaks Pajur, mägede arvestuse särgi sai taanlane Aksel Bech Skot-Hansen (Team Give Steel) ja parimaks noorratturiks tuli samuti Pajur.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jalgrattauudised

17:42

Tour of Estonia üldvõit läks poolakale, teiseks tuli Romet Pajur

05.06

Martinš Pluto: eelmisel aastal murdsin käed, nüüd tõstsin need taeva poole

05.06

Tour of Estonia esimese etapi võitis lätlane, Pajur kolmas

04.06

Tour of Estonia proloogi esikoht jäi Eestisse

03.06

Uuenduskuuri läbinud Tour of Estonia saab neljapäeval avapaugu

02.06

Elvas tulid Eesti meistriteks Soonik ja Kivistik

02.06

Pajur lõpetas pikalt pausile pandud etapil jooksikute seas

01.06

Kiskonen lõpetas Jaapanis 20 parema seas, võit Taaramäe klubikaaslasele

01.06

Mihkels: kui saan võistelda parema sprindisuunitlusega tiimiga, olen rohkemaks võimeline

01.06

Eestlased pälvisid Leedu velotuuri finaaletapil kaksikvõidu

31.05

Sünnipäevalaps Mihkels sai Giro viimasel etapil viienda koha

31.05

Naiste Girol avaetapi võitnud Wiebes sai disklahvi

30.05

Alutagusel näitas taas parimat jalga Vaidem, naistest läks esikoht Soome

30.05

Vingegaard läheb pühapäeval Giro võitu vormistama

30.05

Kurits tõi Eesti maanteeratturite koondisele Leedus teise võidu

29.05

Kuss teenis Girol esimese etapivõidu

29.05

Mätik kogus Pro Touri tiimi sõitjatelt väärtuslikku kogemust

29.05

Mihkels kahetseb viimases kurvis tehtud otsust

28.05

Lauri Tamm võitis Leedu velotuuril etapi

28.05

Mihkels sõitis sel Girol neljandat korda esikümnesse

sport.err.ee uudised

18:09

19-aastane Mirra Andrejeva võitis karjääri esimese slämmiturniiri

17:42

Tour of Estonia üldvõit läks poolakale, teiseks tuli Romet Pajur

17:31

VAATA OTSE | Eesti jalgpallikoondis kohtub Balti turniiril Fääri saartega Uuendatud

17:06

Nuudi finaali ei saanud, aga WTA edetabelisse küll

16:36

Glinka piirdus ATP turniiril ühe mänguga

16:16

FIFA pakkus kompromissi: ohutumad veepudelid on siiski lubatud

15:40

Ferrari pealik viidi haiglasse

15:05

Granollers ja Zeballos kaitsesid edukalt suure slämmi tiitlit

14:27

Maailmameister Hispaania tegi Euroopa meistri Inglismaa selja prügiseks

13:43

Ojakäär ja Nuudi jõudsid poolfinaalidesse

13:03

Saksamaa jalgpallikoondis sai valusa tagasilöögi

12:30

Narvas jäi poolmaraton pommikahtluse tõttu ära

11:55

Püssi ja suusad jalgratta vastu vahetanud Jacquelin murdis rangluu

11:20

Wembanyama: mina rikkusin kõik ära

10:44

Kuivonen ja Jürgenson tulid selg vastu seina olukorrast välja

10:14

Ferrari piloodid olid vabatreeningutel heas hoos

09:04

U-21 jalgpallikoondis alustas Balti turniiri viigiga Läti vastu

08:36

Drelli koduklubi jäi Baskonia vastu ellu

08:00

Knicks asus NBA finaali kahe võiduga juhtima

05.06

Viis eestlannat sai Liechtensteini vastu tabamuse kirja

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo