Tour of Estonia üldvõit läks poolakale, teiseks tuli Romet Pajur
Tour of Estonia viimase etapi ehk Tartu GP (156,8 km) võitis grupifinišis poolakas Marceli Boguslawski (ATT Investments; 3:31.53), kes kerkis boonussekundite toel ka üldvõitjaks.
28-aastane poolakas edestas finišispurdis parimat eestlast Karl Kuritsat (Lucky Sport Cycling Team) ning kaasmaalasi Bartlomiej Proci (Wibatech Lubelskie) ja Radoslaw Fratczaki (Wibatech Lubelskie).
Eesti ratturitest lõpetasid kümne seas veel Romet Pajur (Eesti koondis) ja Rait Ärm (Energus Cycling Team), kes tulid vastavalt viiendale ja seitsmendale kohale.
Velotuuri kokkuvõttes tõusis teiselt kohalt võitjaks Boguslawski, kellele järgnesid Pajur (+0.05) ja senine üldliider Martinš Pluto (Energus Cycling Team; +0.07), kes lõpetas laupäeval kaheksanda kohaga.
Kurits oli neljas (+0.12), Norman Vahtra (Eesti) seitsmes (+0.16), Frank Aron Ragilo (Lucky Sport Cycling Team) üheksas (+0.18) ja Lauri Tamm (Eesti) kümnes (+0.18).
Punktiarvestuses tõusis viimase etapiga võitjaks Pajur, mägede arvestuse särgi sai taanlane Aksel Bech Skot-Hansen (Team Give Steel) ja parimaks noorratturiks tuli samuti Pajur.
Toimetaja: Siim Boikov