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Tour of Estonia proloogi esikoht jäi Eestisse

Jalgrattasport
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Romet Pajur
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Jalgrattasport

Neljapäeval alguse saanud Tour of Estonia proloogi võitis Eesti koondise rattur Romet Pajur (1.04,869), kes edestas taanlast Sylvester Vittinghus Stokbrod (Airtox - Carl Ras; +1,680) ja poolakat Marceli Boguslawskit (ATT Investments; +1,728).

Tänavuse velotuur proloog algas Pirita velotrekil, kus ratturid pidid kihutama mitu ringi ja parimat tulemust näitas kohalike rõõmuks Pajur, kes saavutas keskmiseks kiiruseks 56,250 km/h.

Kümne parema hulka mahtus veel ka Norman Vahtra (Eesti). Esimese 15 hulka jõudsid veel Frank Aron Ragilo (Lucky Sport Cycling Team), Karl Kurits (Lucky Sport Cycling Team) ja Markus Pajur (Eesti).

Kokku sai aja kirja 125 ratturit.

Reedel ja laupäeval järgneb veel kaks etappi: reedel on kavas 203,2-kilomeetrine Tallinn - Tartu sõit ja laupäeval 156,8-kilomeetrine Tartu GP.

Toimetaja: Siim Boikov

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