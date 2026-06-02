EOK presidendikandidaat Tudeberg: ühiskond peab olema terve

Pärast Kersti Kaljulaidi umbusaldamist kandideerivad EOK järgmiseks presidendiks kaks kandidaati: endine Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi ning endine laskesuusataja Even Tudeberg.

"Teised on aastaid õhutajad olnud. Seekord oli teisi rohkem ja nad olid järjekindlamad. Mul ei ole asju ees, mille tõttu ei saaks seda teha. Ei olnud viisakat põhjust loobuda," ütles 63-aastane Tudeberg "Terevisioonis". "Juhtivad mõtted on lapsepõlvest: kui sul on võimalik midagi head teha kellegi jaoks, siis see on kohustus. Teistpidi on nii, et kui maas vedeleb kivi ja sa viskad ta aknasse, mitte ei tõsta tee pealt ära - kui kõik teeksid nii, see saaks seaduseks kõigile ja kas see on õige või vale?"

"Nende kahe juhtmõtte vahel ongi oluline teha seda, milleks oled võimeline ja mida sa tahad teha. Mul on selleks aega ja tahtmist ja mul on kurb vaadata, et spordimaailma on tabanud nii palju riukalikke, negatiivseid uudiseid. Valdkondi, millega tegeldakse ja mis koormavad ühiskonna meelerahu, ängistavad meid," jätkas ta. "Milleks? Sport on positiivne, see peab tootma rõõmu ja rahu. Sportlik stress on samuti positiivne, see asendab igapäevase negatiivse, mida saame läbi kommunikatsioonivahendite."

Tudeberg on varasemalt esile toonud, et Eesti sport vajab tasakaalukamat juhtimist ning selgemat suunda. "Spordis ju arvestame sekundeid ja sentimeetreid, spordis vaimustab meid see, kui saame kaasa elada ja tunneme reegleid. Elus reegleid ei ole, inimkond on valinud demokraatliku, liberalistliku tee isegi. Täna on näha, et see eriti hästi ei toimi, totaalne segadus maailmas," ütles ta.

"Me räägime siin ühest konfliktist, tõelisest sõjamürinast, aga tegelikult on maailmas neid relvakonflikte üle saja. Me ei tea kõike ja ei peagi kõike teadma, aga me peame seisma oma kodu ja hingerahu eest. Peame tundma vastutust oma laste ees. Mina isa ja mehena tunnengi seda vastutust, peame looma uutele generatsioonidele olukorra, kus nad on rõõmsad ja rahulikud, teavad, kuidas saavutada edu ja saada kuulsust."

Even Tudeberg "Terevisioonis" Autor/allikas: ERR

Presidendikandidaadi sõnul on vaja Eestis tegelevatele maailma tippudele tagada sobivad võimalused. "Olümpiakomitee peaks eelkõige tegelema tippspordiga, tootma seda rõõmu. Ma ei tea ühtegi sportlast üheltki alalt, kes on jõudnud maailma tippu ja talle ei ole leitud rahastust," rääkis Tudeberg.

"Me ei raja Eestis näiteks rahvusvahelistele mõõtmetele sobivat ujulat, kui meil on maailma tipud ujumises. Miks me ei kata trekki katusega, et seal saaks sõita ja teha muid spordialasid. Meil on super iluuisutajad, tublid kiiruisutajad, me võiks halle juurde teha. Me ei suuda neid täna valmis ehitada, aga peaks broneerima kohad. Eesti kaardi peaks raudnaeltega seina külge lööma ja iga omavalitsus peaks blokeerima võimaluse luua endale midagi."

Tema sõnul tuleks avada uksed ka sporditurismile, mis aitaksid majanduslikult nii Eestit ennast kui ka võistlusi korraldavaid alaliite. "Tuua siia võistlusi, igast võistlusest jääb Eestisse maha väga palju raha ja suur osa võistlusi toimuvad viletsal hooajal, kui on hotellid tühjad. Tuues siia võistlusi koos pealtvaatajate-osalejatega, saaksime Eesti majandusele suure plussi toota. Alaliidud, kes selle võistluse siia toovad, saavad endale rahakotti plussi. Me ei saa ümberjagamise teel rikastuda."

"Teine asi on see, et tuleb avada uksed haridusele. Olen rääkinud nii Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli kui ka TalTechiga. Kõigil on ühine huvi ja arusaam, et tehisintellekt on palju muutnud ja muutmas meie maailma, me ei pea seda sugugi kartma. Üks programm, mille suvel Euroopas alustasin, teadmata et ma kunagi kandideerin EOK-sse, on tehisaru versus päriselu. See on mõeldud inimestele vanuses 18-39. On ju ka nii, et me Eestis esikohti ja medaleid tahame, aga me ei taha olla esikohal selles, et meie noorte töötus on esikohal. Seda tõesti on"

Üks suur ning kohati ka väga vastuoluliseks kujunenud jututeema Eesti spordis on suhe sportlase ja treeneri vahel. Kas medalid võivad tulla ükskõik mis hinnaga?

"Sport on selgelt määratletud ja treenerid peavad omama piisavalt tarkust ja nende haridus peab olema vastav. Vanajumal on eksimatu inimolendite loomisel ja meil on piisavalt talente, aga me peame neile andma võimaluse. Siit tuleb ka sporditaristute, maakondade ja rikaste jutt. Me ei saa garanteerida, et kõige paremad sportlased sünnivad ainult Nõmmes, Räpinas või Jõgeval. Talent peab saama kaasa toetuse," vastas Tudeberg.

"Üks suund, millega ma tahaks tegeleda, on see, et ühiskond peab olema terve. Kui inimene on terve ja tugev, tal on lõbusam elada, tal on toredam, tunneb ennast paremini ja on teistele toeks. Laste haridus, laste sport."

21. mail lõppes EOK kandidaatide ülesseadmine ja toetushäälte kogumine, Tudebergi toetuseks andis allkirja 18 EOK liiget, vastane Teigamägi sai 44 liikme toetuse. Valimised toimuvad Eesti Olümpiakomitee täiskogul 18. juunil.

"Mina liitusin selle ralliga kaks päeva enne selle välja kuulutamist, ma ei teinud mingit kampaaniat ega muud. Suur tänu toetajatele, kes mulle hääle andsid. Eks see selgub 18. juunil," lõpetas Tudeberg.