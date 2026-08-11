Uusoru teekond hõbedani: tegin kaks aastat ainult heiteid, sealt see krempel kokku tuli!

Uusorg võitis eelmise nädala lõpus U-20 MM-hõbeda 5961 punktiga, tema enda nimele kuuluvast Eesti U-20 vanuseklassi rekordist jäi Oregonis puudu 138 punkti. Sealjuures jäi kõrgushüppes eestlanna laeks 1.63, kuigi ta on tänavu ületanud ka 1.70.

"Kui võtta füüsiliselt, siis teine päev läks korda, aga just mentaalne pool õnnestus sellel võistlusel väga hästi. Tõestasin, et olen ikka mitmevõistleja, üks ala ei defineeri; üks ala tuleb korraga võtta. Mitmevõistlus lõppeb 800 meetriga," rääkis hõbedaga Tallinna naasnud Uusorg teisipäeval lennujaamas ERR-ile.

Aastaga on Uusorg seitsmevõistluse isiklikku rekordit parandanud ligi 450 punktiga, tippmargid on sündinud pea kõigil üksikaladel. Mis on arenguhüppe taga "Eneserealiseerimine. Mu keha arenes lõpuks välja, enam ei kasva, lihas saab defineeruda. Olen nii füüsiliselt kui vaimselt arenenud. Viimane aeg enne ülikooli, see õnnestus nii õigel ajal, sel aastal lihtsalt sai kõik kokku pandud," arvas Uusorg.

Eestlanna lemmikalaks on kaugushüpe, kus ta viis tänavu oma isikliku rekordi 6.30 peale. Sellega on ta Eesti hooaja edetabelis Liisa-Maria Lusti järel teisel kohal. Läbi ajaloo on kaugemale hüpanud vaid 19 Eesti naist. "Sellest mitmevõistlusest jääb mulle meelde 800 meetrit - mitte kõige kergemate emotsioonidega, väga raske jooks oli, aga isiklik rekord kompenseeris selle ära. Mu 800 meetri jooksud on palju arenenud. Üleüldiselt on hooaeg olnud positiivne," tõdes ta.

Kergejõustiku juunioride MM-il hõbeda võitnud sportlased jõudsid tagasi Autor/allikas: Iris Tähema/ERR

Teekond mitmevõistluseni vajas vahepeal kõrvalepõikeid. "Jooksud olid mul alati head, kuni kasvama hakkasin! Ühe suvega kasvasin 15 cm, olin 10-aastaselt juba sama pikk, kui olen praegu. Põlved ja lihased ei pidanud koormusele vastu. [Treener Liivi Eerik] võttis kaheks aastaks kõik jooksud ja hüpped maha, tegin ainult heitealasid ja sealt vist kogu see krempel kokku tuli!" naeris Uusorg.

"Liivi on mind treeninud nagu üksikala sportlast - mu trennid ei kesta kunagi kaks pool tundi, mul on alati maksimaalselt võib-olla kaks ala trennis ja need võtame ka konkreetselt ja lühidalt läbi. Ei ole vaja venitada, saab ka nii mitmevõistlust treenida. Ma olen ikka südames mitmevõistleja, see võistlus tunnistas seda mulle - just see, kuidas vaimselt saan mimtmevõistluses hakkama," kinnitas Uusorg tulevikuplaane.

Kulla võttis Uusoru ees Enni Virjonen, kes kogus kahe päevaga 6214 punkti. Pronksmedali sai kaela šveitslanna Anna Pfister. Mis tunne on olla tiitlivõistluste medalist? "Unistasin ju alati, tundus natuke utoopiline, kuni selle aastani, mil tulin [MM-ile] maailma edetabeli teisena. Nüüd, kui see reaalsus on, tahan seda uuesti kogeda!" naeris noor mitmevõistleja.

Sügisel alustab Uusorg õpinguid kuulsas Oregoni ülikoolis. Oregoni mehed ja naised on NCAA kergejõustikumeistriks kroonitud kokku 23 korral, viimati tegid seda naised mullu NCAA sisemeistrivõistlustel. Mitmevõistluse programmi kuulsaimaks nimeks on kahekordne olümpiavõitja Ashton Eaton, Oregoni kergejõustikuosakonna peatreeneriks on Jerry Schumacher.

Kergejõustiku juunioride MM-il hõbeda võitnud sportlased jõudsid tagasi Autor/allikas: Iris Tähema/ERR

Uusorg külastas lisaks Oregonile USA-s ka Oklahoma ja Arizona ülikoole. "Treener oli põhiline, miks ma kooli valin. Mulle väga meeldib, kuidas ta asjadele läheneb. Liivil on väga ebatavalised treeningmeetodid, mingis võtmes on neil sarnasused ja tundsin, et see võiks olla võtmekoht - kui mingi sarnane faktor on juures, on kodune minna. Mulle meeldib see linn, palju loodust ja metsaradasid. Hakkan õppima ärindust. Kuna Oregonis on Nike'i peakontor, tahaks ka spordiärindust õppida, et saaks sinnapoole tööväljale," muigas ta.

Värske hõbemedalist tunnistas, et kahel päeval ammutas ta jõudu temaga Oregoni kaasa reisinud perekonnalt. Tema isa Urmet Uusorg hoidis ajaga 1.45,87 Eesti 800 meetri jooksu rekordit enda nimel nädal vähem kui 27 aastat, kuni Uku Renek Kronbergs selle tänavu juuni keskel viimaks enda nimele võttis.

"Mul oli kahe viimase ala vahel viis tundi pausi. Läksin nende hotellituppa, sõin natuke, närvitsesin, aga isa ja vend, ema ja Liivi toetasid. Nad ütlesid, et sul ei ole mitte midagi kaotada, ainult võita! Isa ütles, et tema närvitses enne 800 meetrit täpselt samamoodi - geenid; perekonna viga! Mul on nii hea meel, et mu pere tuli minuga Oregoni kaasa. Nad olid mulle nii suureks abiks - aitäh!" on Uusorg rõõmus.

Vaata galeriid Uusoru ja Sten-Erik Iiri saabumisest lennujaama: