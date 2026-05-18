Vaidem tõusis viimaste meetritega Rõuge rattamaratoni võitjaks

Autor/allikas: Bosch Eesti Maastikurattasari
Pühapäeval toimunud Bosch Eesti Maastikurattasarja 12. hooaja teise etapi, 28. Rõuge rattamaratoni 44 km pikkuse põhisõidu võitsid Josten Vaidem ja Greete Steinburg.

Kui tavaliselt lõhub Haanjamaa mägedes sõidetav rattamaraton üsna kiiresti suured grupid üksikuteks sõitjateks, siis seekord tuli lõpusirgele kaks meest kõrvuti, kellest teravama jalaga oli hooaja teise võidu võtnud Josten Vaidem (Fixus) ajaga 1:47:26. Vaid rattapikkusega jäi teiseks lõputõusule esimesena keeranud Peeter Tarvis (Veloteek). Kolmandana ületas lõpujoone kohaliku Haanja Rattaklubi esindaja Matthias Mõttus (1:48:19).

"Ma tegelikult ei väärinud seda võitu, sest Peeter tegi suurema töö ära, endal oli hing paelaga kaelas," sõnas vaatamata kergele haigestumisele siiski võidu võtnud Vaidem.

Naiste arvestuses muutis eelmise aasta teise koha esimeseks Greete Steinburg, kes suutis peale sõidu esimest kolmandikku lätlannast konkurendist mööduda ning poole maa peal juba minutilise edu sisse sõita. Lõpujooneks kasvas edu veelgi, nii lõpetas samuti hooaja teise võidu saanud Steinburg (RedBike Naised) ajaga 2:06:48, jättes lätlannast konkurendi Evelina Ermane-Marcenko ligi nelja minuti kaugusele. Kolmanda koha sõitis välja Mairit Kaarjärv (Murla Team) ajaga 2:13:49.

"Sel aastal tunduvad mehed tugevamad olevad kui varem. Ei leidnud endale sobivat punti, milles sõita. Läti tüdruk oli alguses ees, aga õnnestus ta kinni püüda ning oma teed minna!" oli Steinburg oma sõiduga üldjoontes rahul.

20 km poolmaratonil kordasid Mulgi maratonil näidatud ülemvõimu Kalevi Jalgrattakooli esindajad Kaarel Laansoo ja Kevin Teeäär ajaga 0:52:38. Tüdrukutest võttis samuti hooaja teise võidu Haanja Rattaklubi esindaja Marta Mõttus ajaga 0:57:27.

Kahele eri pikkusega võidusõidule startis üle 500 ratturi, lisaks toimusid ka ajavõtuta lastesõidud, mille erinevatel sõitudel osales ja lustis 53 mudilast.

Tiimide arvestuses võidutsesid naiste tiimide arvestuses RedBike Naiste Team I ja tiimide üldarvestuses Murla Team.

Eesti Maastikurattasarja kolmas etapp peetakse 30. mail Ida-Virumaal Alutaguse Puhke- ja spordikeskuses, kus leiab aset 12. Alutaguse Rattamaraton.

Toimetaja: Henrik Laever

