Täht koondisesuvest: võidul on nüüd hoopis teine tähendus

Robert Täht. Autor/allikas: Kuvatõmmis/ERR
Eesti võrkpallikoondise üks kogenumaid liikmeid, nurgaründaja Robert Täht vaatab alanud koondisesuvele avara pilguga.

32-aastane Täht ja tema koduklubi Al Jazira teenisid lõppenud klubihooajal Araabia Ühendemiraatide meistrivõistlustel hõbeda. "Oli ikka tõsine võrkpalli mängimine, hooaeg nagu hooaeg ikka. Trenni tuli kogu aeg teha. Võrkpall oli prioriteet number üks ja selle järgi elu seal käis," ütles ta ERR-ile.

Kogenud nurgaründaja on üks 22 mehest, kes valmistub rahvuskoondisega suvisteks Euroopa liiga mängudeks. "Olen võtnud hetk korraga. Ei ole suve plaane pikalt läbi mõelnudki. Hakkasime koondisega toimetama paar nädalat tagasi ja selles rütmis nüüd vaikselt liigume. Kui pikaks see kujuneb, seda me ju näeme. Tulemused otsustavad. Kui Euroopa liiga alagrupist edasi saame, siis tuleb kindlasti väga pikk suvi. Kui edasi ei saa, siis puhkus kujuneb natukene pikemaks," sõnas Täht.

Uue süsteemi raames on neljal koondisel võimalus tagada Euroopa liiga kaudu koht kahe aasta pärast toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel. "Uus süsteem muudab koondisemängude tähendust. Eesti koondist esindades lähed ikka igat mängu mängima võidu peale, aga võidul on nüüd hoopis teistmoodi tähendus. Pead edetabelipunkte koguma ja isegi kõiki mänge võites ei pruugi jõuda Final Four'i. See kõik teeb selle väga keeruliseks. Igat mängu on vaja võita ja võita võimalikult suurelt," selgitas Täht.

Rahvuskoondise peatreener Alar Rikberg on ettevalmistuseks kaasanud koondisesse ka mitu debütanti – Andres Jefanov, Kaspar Timusk, Joosep Kurik ja Hendrik Luuken. "Mulle meeldib, et sel aastal on meid kaasatud rohkem. Seitse meest on nii-öelda üle, teeme 21 mehega trenni. On tulnud täitsa uusi nägusid. Ilusad, pikad poisid. Seda on rõõm näha, et meil on head järelkasvu oodata," märkis Täht.

Eesti koondis mängib esimesed mängud Euroopa liigas 5. ja 6. juunil, kui Slovakkias Popradis minnakse vastamisi võõrustaja ja Albaaniaga. Nädal hiljem võõrustatakse Kosovot ja Austriat, sellest omakorda nädal hiljem mängitakse Montenegros Rootsi ja võõrustajaga.

Toimetaja: Henrik Laever

Täht koondisesuvest: võidul on nüüd hoopis teine tähendus

Täht koondisesuvest: võidul on nüüd hoopis teine tähendus

