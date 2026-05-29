Türki siirdunud Teppan: klubi on üle pika aja taas valmis investeerima

Renee Teppan. Autor/allikas: Kuvatõmmis/ERR
Eesti võrkpallikoondise diagonaalründaja Renee Teppan jätab seljataha eduka klubihooaja Rumeenias. Kevade lõpuks on ta uue kosilasega käed löönud ja hakkab edaspidi mängima Türgis.

Eelmisel sügisel Rumeenia kõrgliigaklubi Zalauga lepingu sõlminud Teppan aitas klubi kohalikuks karikavõitjaks ja kõrgliigas pronksmedalile. "Hooaeg oli kindlasti õnnestumine," sõnas Teppan ERR-ile. "Hooaja alguses sai hullu eestlasena mindud ja öeldud, et mina tulin siia võitma, teadmata tegelikult väga midagi Rumeenia liigast või enda meeskonnast. Aga see sai teoks."

"Zalau ei olnud Rumeenia mõistes suur klubi, aga meeskonnas oli piisavalt kogemust ja sportlikus võtmes mune," jätkas Teppan. "Päeva lõpuks oli meie eesmärk kogu kupatus kokku panna, ühte jalga käima ja sellega saime hakkama. Selle tõestuseks võitsime meistrivõistlustelt medali."

32-aastase Teppani klubikarjäär jätkub Türgi kõrgliigas IBB Spori ridades. Ta mängis Türgis ka hooajal 2021/22, kuuludes toona Tokati Plevneti hingekirja.

"See üleminek oli mõnes mõttes ootamatu. Tegelikult olin vaikselt Zalausse jäämas, kuna turul oli aeg sealmaal. Eks ikka oled enam-vähem turu liikumistega kursis ja väga palju selliseid kohti ei tundunud enam alles olevat, kuhu tahaks minna. Loomulikult oli Rumeeniasse minnes salasoov sealt põrgata kuhugi kõrgemale, aga Zalau tingimused ja pakkumine ei olnud halvad ning Rumeenia liiga olemuselt on väga korralik liiga," rääkis Teppan.

"Aga elus juhtuvad asjad kiiresti. Selles mõttes midagi mõelda ei olnud. Mul on varasem kogemus Türgist kuskil mägede vahel paikneda, kuid seekord on tegu Istanbuli klubiga. See on väga suure ajalooga klubi. Aastaid tagasi oli neil väga palju finantsi ja tipptasemel mängijaid. Tundub, et sel aastal on nad üle pika aja taas valmis investeerima ja mängumehi on kohale tulemas. Treener on samuti selline, kes on nii mõndagi võitnud. Usun, et saab kindlasti olema väga põnev," lisas Teppan.

Meeste rahvuskoondis osaleb suve esimeses pooles uue süsteemiga Euroopa liigas. Kuna Teppani klubihooaeg lõppes alles maikuu keskel, siis koondise rütmiga peab ta veel harjuma. "Esimene eesmärk koondises on sajaprotsendiliselt ree peale tagasi saada. Klubihooaeg on tõesti pikk olnud. Olin Rumeenias ühes pundis ja siis hüppasin lennuki peale ja nüüd olen siin teises pundis. Olin sellega arvestanud, aga paratamatult võtab harjumine natukene aega. Aga olen kogenud mees ja küll õigeks ajaks õiged liigutused tagasi tulevad," märkis ta.

Eesti koondis mängib esimesed mängud Euroopa liigas 5. ja 6. juunil, kui Slovakkias Popradis minnakse vastamisi võõrustaja ja Albaaniaga. Nädal hiljem võõrustatakse Kosovot ja Austriat, sellest omakorda nädal hiljem mängitakse Montenegros Rootsi ja võõrustajaga.

Toimetaja: Henrik Laever

