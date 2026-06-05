Eesti võrkpallikoondis alustas Euroopa liigas vinge võiduga

Esimeses geimis mängiti tasavägiselt ning juhtohjad püsisid pigem eestlaste käes, aga võõrustaja ei lubanud neid juhtima enam kui kolme punktiga. Eesti ei loovutanud pärast 7:8 kaotusseisu aga eduseisu kordagi ning vormistas otsustavatel hetkedel 26:24 võidu.

Teises geimis jäi Eesti esialgu küll tagaajaja rolli, aga asus siis taaskord juhtima. Edu jäi taaskord aga maksimaalselt kolmepunktiliseks ning geimi lõpus pääses Slovakkia juhtima 24:23, aga külalised leidsid südika vastuse ning teenisid 28:26 võidu.

Kolmandas geimis jäid Eesti mehed 6:10 kaotusseisu, aga kaevasid end august välja ja skoorisid 15:17 kaotusseisust neli punkti järjest. Slovakkia jõudis seejärel veel 20:20 viigiseisuni, aga eestlased panid paremuse maksma ning realiseerisid kokkuvõttes 3:0 (26:24, 28:26, 25:22) võidu.

Märt Tammearu tõi võidumängus 17 punkti (+14), Robert Täht toetas 14 (+7) ning Renee Teppan 13 (+6) silmaga. Rünnakul lahendati 53-protsendilise eduga ning vastuvõtt oli võitjatel samuti 53 protsenti. Blokist teenis Eesti viis punkti, serviässaga neli punkti.

Laupäeval läheb Eesti koondis Slovakkias kokku veel Albaania esindusega. 12. ja 14. juunil võõrustatakse Kalevi Spordihallis Kosovod ja Austriad, nädal hiljem peetakse Montenegros mängud Rootsi ja võõrustajaga. Uue süsteemiga Euroopa liiga kaudu on võimalus tagada koht ka Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. 2026. aastal on Euroopa liigas osalevatel koondistel võimalik püüda nelja kohta EM-finaalturniiril.