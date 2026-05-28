Tilga Götzise eel: põlvemure enam pole, nüüd on jälle normaalsed probleemid

Eeloleval nädalavahetusel toimub mainekas Götzise kümnevõistlus. Neljandat korda stardib Götzises Karel Tilga, kes kolm aastat tagasi saavutas seal neljanda koha.

Götzise kümnevõistlus on Karel Tilga jaoks meeldiv maamärk, mida saab ja tuleb võimalusel alati võistluskalendrisse sobitada. Tilga on Götzises kahel korral kogunud üle 8400 punkti – mullu lõpetas ta summaga 8405.

Euroopa oludega kohanes lõviosa ajast USA-s elav Tilga Lõuna-Eestis. Kodune Puka asub Kääriku staadionist vaid kümneminutilise autosõidu kaugusel. Hooaja esimesed võistlusstardid tegi Tilga aprilli keskel Californias, kus tulemused jäid tagasihoidlikuks. Suurt õnnetust sellest aga polnud, sest 28-aastase sportlase talvine prioriteet oli jagu saada teda pikemalt seganud vigastusest.

"Näiteks see põlve-teema, mis põhimõtteliselt viimased kaks hooaega on olnud, seda ei ole olnud see aasta enam," sõnas Tilga ERR-ile. "Nüüd on sellised normaalsed probleemid jälle. Los Angelese võistlusel segas üks väike parema sääre probleem. Midagi tõsist ei ole ja füsio ütles mulle ka, et kui oleks mingi tiitlivõistlus olnud, siis ta oleks andnud mulle nii-öelda rohelise tule, et lõpuni teha. Aga kuna see ei olnud mingisugune esimene ega teine tähtsam võistlus see hooaeg, siis ei hakanud sellega seal lõpuni pingutama."

Paar nädalat hiljem, koduvõistlusel Indianas, olid üksikalade tulemused juba oluliselt paremad. Näiteks kuuli tõukas Tilga üle 16 meetri ja hüppas kõrgust 1.99. Götzises Tilga nui neljaks tugevat punktisummat kokku panema ei pea, kuna Euroopa meistrivõistluste pääse on tal praeguse seisuga olemas.

"Eesmärk on, nagu ikka, lõpuni teha," tõdes Tilga. "Eelmine aasta, kui see 8400 punkti üksikaladeks lahti võtta, siis seal oli paar väga nõrka ala ja paar väga tugevat ala. Näiteks kõrgust ma hüppasin seal 1.91 ja teivas oli ainult neli pool. Aga samas ketas oli vist 51 pool ja oda oli hea. Võib-olla eesmärk on teha stabiilsem võistlus. Võib-olla need halvad alad ära jätta – siis äkki tuleb midagi normaalset kokku ka," muigas ta.

Tiim on sportlasel jätkuvalt sama. Teda treenib Jeff Huntoon. Isikliku rekordi ehk 8681 punkti parandamine paistab kogu suvele vaadates realistlik eesmärk. "See aasta mingeid asju teeme natuke teistmoodi, katsetame. Tõstsime näiteks treeningnädalaid siin eelmiste aastatega võrreldes natuke ringi. Aga üldiselt, jah, on enam-vähem kõik samamoodi."

Pärast Götzist ja enne augustikuist EM-i Tilga rohkem kümnevõistlust teha ei plaani. ERR-i spordiportaal kajastab Götzise kümnevõistluse käiku nädalavahetusel otseblogis.

Toimetaja: Anders Nõmm

