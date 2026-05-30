Tilga tegi viimaste aastate parima võistluse, Ehammerilt ligi 8800 punkti

Maineka Götzise kümnevõistluse võitis uut Šveitsi rekordit tähistava 8778 punktiga Simon Ehammer, kellele järgnesid Leo Neugebauer (8730) ja Niklas Kaul (8528). Karel Tilga tegi 8413 punktiga oma parima kümnevõistluse pärast 2023. aasta MM-i ja oli kuues, Risto Lillemets sai 8063 punkti ning Rasmus Roosleht nihutas nelja isiklikku rekordit, aga jäi teivashüppes nullile.

Avapäeval säras Šveitsi multitalent Simon Ehammer teisel alal hüpatud 8.51-ga, mis tähistab nii kümnevõistlejate maailmarekordit kui kaugushüppe maailma hooaja tipptulemust. Sellega lõi Ehammer endale tugeva vundamendi ning jätkas hästi päeva lõpuni, tasuks kümnevõistluse avapäeva kõigi aegade tipptulemus 4762 punkti.

Kuulitõukes isiklikku rekordit nihutanud Risto Lillemets liikus kolme ala järel oma rekordigraafikus, kõrgushüppes piirdus ta siis 1.85-ga ning avapäeva lõpus kaotasid oma tippmargi graafikule punkte kõik eestlased. Karel Tilga (-199) oli viie ala järel 8480 punkti, Rasmus Roosleht (-59) 8180 ja Lillemets (-31) 8120 punkti kursil.

Avapäeva uue 400 meetri jooksu isikliku rekordiga lõpetanud Roosleht alustas teist päeva sealt, kus esimene pooleli jäi, nihutades koos Tilgaga oma tippmarki ka tõkkejooksus. Paraku heitis ta siis ketast 44 ja pool meetrit ning ei saanudki teivashüppes tulemust kirja, kuigi seejärel tuli rekord ka odaviskes ja 1500 meetri jooksus.

Stabiilselt jätkanud Tilga kogus lõpuks 8413 punkti, sellest parema punktiskoori teenis ta viimati 2023. aasta augustis Budapesti MM-il, kui kogus isiklikku rekordit püstitades 8681 punkti.

Ehammer oli kõrgel tasemel ka teisel päeval ning nihutas oma isiklikku rekordit lõpuks 203 punktiga, viie alaga 4632 punkti kogunud ja võimalikke 8900 punkti mõtteid mõlgutanud Leo Neugebauer pühapäeval nii heas hoos ei olnud ja ta teenis teisena 8730 punkti. Niklas Kaul rõõmustas Götzise publikut järjekordse võimsa odakaarega (78.21), mis tõstis ta olümpiavõitja Damian Warneri ette kolmandaks.

Götzise kümnevõistluse tulemused:

1. Simon Ehammer 8778 punkti (10,41 - 8.51 - 15.15 - 2.03 - 47,33 - 13,48 - 41.09 - 5.20 - 54.38 - 4.43,22)

2. Leo Neugebauer 8730 punkti (10,76 - 7.97 - 16.71 - 2.06 - 47,99 - 14,57 - 50.77 - 5.00 - 58.46 - 4.39,33)

3. Niklas Kaul 8528 punkti (11,30 - 7.09 - 15.21 - 2.00 - 48,42 - 14,51 - 47.14 - 4.90 - 78.21 - 4.23,67)

4. Damian Warner 8497 punkti (10,28 - 7.73 - 15.14 - 2.00 - 47,77 - 13,89 - 46.74 - 4.60 - 54.93 - 4.35,09)

6. Karel Tilga 8413 punkti (10,95 - 7.39 - 15.58 - 1.97 - 49,47 - 14,59 - 50.44 - 4.70 - 65.69 - 4.26,17)

13. Risto Lillemets 8063 punkti (10,87 - 6.99 - 15.81 - 1.85 - 49,06 - 14,64 - 46.71 - 4.70 - 61.18 - 4.33,25)

18. Rasmus Roosleht 7394 punkti (10,92 - 6.96 - 15.96 - 2.00 - 48,55 - 14,65 - 44.44 - x - 67.75 - 4.40,78)

* * *

Götzise seitsmevõistlus kujunes kõrgetasemeliseks, kui kõik esikuuikusse jõudnud naised püstitasid isikliku rekordi. Ühtlasi peetakse Šveitsi kergejõustikuliidus ilmselt korralikku pidu, sest võitja Annik Kälin kirjutas uueks rahvusrekordiks 6726 punkti.

Talle järgnesid hollandlannad Emma Oosterwegel 6705 ja Sofie Dokter 6627 punktiga; sakslanna Sophie Weissenberg kogus 6449, Itaalia rekordi püstitanud Sveva Gerevini 6413 ja teine sakslanna Vanessa Grimm 6381 punkti.

Erki Noole hoolealuse Saga Vannineni võistlus kiskus rappa juba avapäeval ning ta jättis pühapäeval seitsmevõistluse pooleli.

100 meetri jooks:

Götzise kümnevõistluse avaalal teenis alavõidu 36-aastane Damian Warner, kes ületas finišijoone ajaga 10,28 ning kaotas oma isiklikule rekordile sealjuures vaid 16 sajandikuga. Harrison Williams kordas 10,54-ga oma tippmarki ning hea jooksu tegid tippudest veel Simon Ehammer (10,41) ja ka Niklas Kaul (11,30).

Eestlastest oli parim Risto Lillemets, kes sai kirja oma rekordist neli sajandikku kehvema aja 10,87. Rasmus Roosleht jooksis 10,92 ja Karel Tilga 10,84 – mõlemad kaotasid sealjuures oma isiklikule rekordile 11 sajandikuga.

Kaugushüpe:

Ehammer pakkus seejärel Götzise publikule ilusa hetke, kui hüppas oma teisel katsel kaugust lausa 8.51. Sellega ületas ta enda nimel olnud kümnevõistluse sisese maailmarekordi kuue sentimeetriga, ühtlasi kerkis Šveitsi multitalent kaugushüppe maailma hooaja edetabelijuhiks.

Vaid kolme sentimeetriga kaotas oma isiklikule rekordile Neugebauer (7.97), Warner sai kirja korraliku 7.73. Ameeriklased ja Pierce LePage andsid kaugushüppes omajagu punkte ära.

Roosleht astus esimesed kaks katset üle, aga sai kolmandal võimalusel siiski tulemuse kirja (6.96); Lillemets hüppas kolmandal katsel 6.99 ja Tilga 7.39.

Kuulitõuge:

Eestlastest säras taas Lillemets, kes liikus tõusvas joones ning tõukas kolmandal katsel lausa 15.81, parandades oma senist isiklikku rekordit 33 sentimeetriga. 16 meetri joont ei saanud laupäeval kätte ei Roosleht (15.96) ega Tilga (15.58).

Oodatud 17-meetrist tõuget ei nähtud, aga Neugebauer sai kolmandal katsel kirja 16.71 ja sakslane püsib kolme ala järel 8900 punkti graafikus. Suurepäraselt alustanud Ehammer jäi oma tippmargile alla 16 sentimeetriga, kui tõukas 15.15 ja võib kuulitõuke järel mõlgutada ka 8750 punkti mõtteid.

Kõrgushüpe:

Ka 2.09 ületanud Lillemets alustas laupäeval 1.79 pealt ja piirdus kõigest 1.85-ga. Roosleht sai kõrgusest 1.97 jagu kolmandal katsel ja ületas siis ka korraliku 2.00; Tilgale jäi tagasihoidlik 1.97.

Avapäeval kõige säravamaid esitusi pakkunud Neugebauer ja Ehammer ei petnud lootusi ka kõrgushüppes, kui sakslane sai kirja 2.06 (isiklik rekord 2.09) ning šveitslane 2.03. Sellega lõi Ehammer endale vundamendi 400 meetri jooksus ühe tõeliselt vinge rekordi püstitamiseks. Alavõit läks 2.09 ületanud 20-aastasele Tšehhi mitmevõistlejale Tomas Järvinenile.

400 meetri jooks:

Ehammer ületas viimases jooksus finišijoone ajaga 47,33, millest piisas, et koguda 4762 punkti ja võtta enda nimele kümnevõistluse avapäeva kõigi aegade parim tulemus! Alavõidu teenis 46,82-ga Harrison Williams.

Eestlastest tegi väga hea jooksu kohe esimesena stardis olnud Roosleht, kes parandas oma isiklikku rekordit lausa 74 sajandikuga ja kirjutas uueks tippmargiks 48,55. Lillemetsa 49,06 jääb tema rekordile alla 11 sajandikuga, Tilga 49,47 on tema tippmargist 98 sajandikku aeglasem.

110 meetri tõkkejooks:

Eesti kümnevõistlejate jaoks algas päev rõõmsates toonides, sest avajooksus stardis olnud Tilga ja Roosleht parandasid mõlemad oma isiklikku rekordit. Tilgale läks kirja 14,59 ja tippmark uuenes kuue sajandiku võrra, Roosleht nihutas oma rekordi sajandiku võrra 14,65 peale. Lillemetsale läks teises jooksus kirja 14,64.

Päeva avaala võitis Ehammer enda jaoks väga hea ajaga 13,48 ning võttis oma rekordigraafikuga võrreldes taas mõned punktid plussi. Neugebauer sai kirja korraliku 14,57, Warner (13,89) andis oma parimaga võrreldes punkte ära, aga tema isiklik rekord on ka nii hea kui 13,27 - selle ajaga oleks tõkkejooksu Pariisi olümpiafinaalis saanud kuuenda koha.

Kettaheide:

Eestlased tegid kolme peale neli õnnestunud katset. Tilga läks teises voorus heidetud 50.44-ga juhtima, aga alavõitu ikkagi ei saanud, sest Neugebauer sai viimasel katsel kirja 50.77. Sellega sakslane rahule jääda ei saa, sest ta on ketast heitnud ka 58 meetrit.

Lillemets heitis teises voorus 46.71, aga Roosleht piirdus vaid 44.44-ga. Sealjuures lendas ketas Rooslehe teisel katsel hästi, paraku astus eestlane parema jalaga sektorist välja ja katse lugemisele ei läinud. Ehammerile läks kirja 41.09.

Teivashüpe:

Eelmise alaga allamäge minema hakanud võistlus kolises Rooslehe jaoks põhja välja, sest ta ei saanudki oma algkõrgusest 4.40 üle. Nii Lillemets kui Tilga ületasid 4.60 ja 4.70 esimesel katsel, 4.80 jäi pühapäeval aga alistamatuks.

Võimsas hoos Ehammer tundis end ilmselgelt hästi, jagas katsete vahel Götzise publikule autogramme ning ületas 5.20. Neugebauer piirdus viie meetriga ja nii vajab ta suurepärast odaviset, et võidukonkurentsis püsida.

Odavise:

Kui üks sakslane - Neugebauer - lahkus pärast 58-meetrist viset sektorist pettunult, siis teine - Kaul - mitte. Doha MM-il maailma rabanud Kaul paugutas pühapäeval teises voorus 78.21 ja sisuliselt kindlustas endale sellega ka Götzise võistluse kolmanda koha.

Roosleht püstitas nende võistluste neljanda isikliku rekordi, kui nihutas 67.75-ga oma tippmarki enam kui poole meetriga. Tilga sai oda lendama teisel katsel, kui viske pikkuseks mõõdeti 65.69, Lillemetsa parim katse oli viimases voorus visatud 61.18.

Enne võistlust:

Mullu Götzises 8405 punktiga üheksanda koha saanud Tilgal on praeguse seisuga Euroopa meistrivõistluste pilet taskus ja ilmtingimata kõrget punktiskoori jahtima ei lähe, kuid loodab pakkuda stabiilse võistluse.

"Eelmine aasta, kui see 8400 punkti üksikaladeks lahti võtta, siis seal oli paar väga nõrka ala ja paar väga tugevat ala," rääkis Tilga enne Götzise võistlust ERR-ile. "Näiteks kõrgust ma hüppasin seal 1.91 ja teivas oli ainult neli pool. Aga samas ketas oli vist 51 pool ja oda oli hea. Võib-olla eesmärk on teha stabiilsem võistlus. Võib-olla need halvad alad ära jätta – siis äkki tuleb midagi normaalset kokku ka," muigas ta.

Kõigi kolme eestlase jaoks on see hooaja esimeseks kümnevõistluseks; Rooslehel ja Lillemetsal on Götzisest häid mälestusi, sest just siin püstitasid mõlemad oma praeguse isikliku rekordi.

Lisaks Tilgale on Götzises võistlustules veel üheksa karjääri jooksul üle 8500 punkti kogunud meest, teiste seas Damian Warner, Leo Neugebauer ja Pierce Lepage. Maailma edetabelijuhiks on praegu 8420 punktiga ameeriklane Hakim McMorris, kes on samuti Götzises kohal. Naiste seitsmevõistluses lööb kaasa Erki Noole juhendatav Saga Vanninen.

Eestlaste ja valitud konkurentide rekordiseeriad:

Karel Tilga 8681 (10,84 (897) - 7.58 (1852) - 15.75 (2688) - 2.05 (3538) - 48,58 (4419) - 14,68 (5308) - 50.57 (6190) - 4.80 (7039) - 66.42 (7874) - 4.20,73)

Rasmus Roosleht 8241 (10,81 (903) - 7.19 (1762)- 15.74 (2597) - 2.03 (3428) - 49,29 (4276) - 14,83 (5146) - 47.96 (5974) - 4.90 (6854) - 60.63 (7601) - 4.46,46)

Risto Lillemets 8156 (10,98 (865) - 7.11 (1705) - 14.55 (2467) - 2.00 (3270) - 49,66 (4100) - 14,33 (5032) - 43.11 (5760) - 5.00 (6670) - 60.55 (7416) - 4.30,72)

Damian Warner 9018 (10,12 (1066) - 8.24 (2189) - 14.80 (2966) - 2.02 (3788) - 47,48 (4722) - 13,46 (5767) - 48.67 (6610) - 4.90 (7490) - 63.44 (8280) - 4.31,08)

Leo Neugebauer 8961 (10,64 (942) - 7.86 (1967) - 17.46 (2909) - 2.07 (3777) - 48,03 (4685) - 14,36 (5614) - 57.70 (6646) - 5.21 (7622) - 56.64 (8309) - 4.44,61)

Pierce LePage 8909 (10,45 (987) - 7.59 (1944) - 15.81 (2784) - 2.08 (3662) - 47,21 (4610) - 13,77 (5614) - 50.98 (6505) - 5.20 (7477) - 60.90 (8228) - 4.39,88)

Niklas Kaul 8691 (11,27 (801) - 7.19 (1660) - 15.10 (2456) - 2.02 (3278) - 48,48 (4164) - 14,64 (5058) - 49.20 (5912) - 5.00 (6822) - 79.05 (7850) - 4.15,70)

Götzise kümnevõistluse ajakava:

Laupäev

12.45 100 meetri jooks

13.55 Kaugushüpe

15.35 Kuulitõuge

17.00 Kõrgushüpe

19.00 400 meetri jooks

Pühapäev

11.05 110 meetri tõkkejooks

12.10 Kettaheide

14.00 Teivashüpe

16.45 Odavise (B-grupp)

17.45 Odavise (A-grupp)

19.00 1500 meetri jooks