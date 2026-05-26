"Võimlas" räägiti korvpallifinaalidest ja EOK valimistest

Vikerraadio traditsioonilises spordisaates "Võimla" räägiti sel nädalal nii kodustest kui välismaistest võistkonnaaladest, samuti tuli juttu EOK presidendivalimistest ja Andrus Veerpalu dopinguteemadest.

Eesti korvpallimeistrivõistluste finaalseerias on peetud kolm kohtumist. Kalev/Cramo sai Tartus hädavajaliku võidu ja seeria jätkub Tallinnas.

Flora näitas jalgpalli karikafinaalis Paidele koha kätte.

Korvpalli Euroliigas triumfeeris Olympiakos, jäähoki maailmameistrivõistluste veerandfinaalid ähvardavad tulla ilma USA ja Rootsita.

EOK presidendivalimistel on kaks kandidaati: Erich Teigamägi ja Even Tudeberg. Milliste eesmärkide ja programmidega mehed kandideerivad? Sel teemal ootas "Võimla" ka kuulajaid kaasa mõtlema.

Andrus Veerpalu kohal lasub järjekordne dopinguvari. Kas tõesti tuli Veerpalu 2009. aastal maailmameistriks keelatud võtteid kasutades?

"Võimlas" arutlesid sel teisipäeval Kristjan Kallaste, Johannes Vedru ja Juhan Kilumets.