Duplantis jäi võidust hoolimata rahulolematuks: peaksin olema õnnelik, kuid ei tunne seda

Neljapäeval Zürichis toimunud Teemantliiga etapil pakkus kahe maailmarekordi püstitamise kõrval suurt vaatemängu ka Armand Duplantise ja Emmanouil Karalise tuline duell teivashüppesektoris. Karalis püstitas uue isikliku rekordi 6.20 ning koos võeti sihikule ka kõrgus 6.32.

Mõlemad rivaalid kasutasid ära oma kolm katset ning Mondo väljus sellest duellist taas võitjana, ületades 6.25.

26-aastane kreeklane ületas 6.20 esimesel katsel ja püstitas uue isikliku rekordi, parandades varasemat tulemust kolme sentimeetri võrra.

Tema eelmine isiklik rekord 6.17 oli püstitatud eelmise talve sisehooajal. Uus isiklik rekord teeb Karalisest ühtlasi ajaloo teise mehe, kes on ületanud kõrguse 6.20.

"See on uskumatu. Olen alates sisehooajast tahtnud hüpata 6.20 ja olen sellele lähedal olnud," ütles Karalis SVT-le. "Täna mõistsin, et selle kõrguse ületamine ei olegi võimatu. Lisaks tuleb konkurents spordialale kasuks," ütles Karalis.

"Võimas võistlus Manologa kõrgusel 6.20. See oli tõeline lahing," lisas Duplantis.

Duell jätkus maailmarekordikõrgusel 6.32, kuid Zürichis uut maailmarekordit siiski ei sündinud.

Pärast võistlust ei olnud rootslasest maailmarekordimees ka ise päris rahul, et lahkus areenilt ilma uue maailmarekordita.

"Tahtsin täna maailmarekordit püstitada, sest see oli ajalooline võistlus. Tundus, et olin sellele väga lähedal," sõnas ta.

"Peaksin olema õnnelik, kuid ei tunne end päris rahulolevana," ütles Duplantis.