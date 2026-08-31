Bruus oli Saksamaal kümnes, Patterson alistas Magutšihhi

Bruus alustas võistlemist kõrguselt 1.74, mille ületas esimesel katsel. Ka 1.78 alistus esimesel katsel, kuid 1.82-st sai ta üle teisel ja 1.86-st kolmandal katsel. 1.90 sel korral ületada ei õnnestunud.

1.86 jäi kuue naise lõpptulemuseks, aga kuna Bruus sai sellest üle kolmandal katsel, sai tema kümnenda koha.

Võistluse võitis nelja aasta tagune maailmameister, austraallanna Eleanor Patterson, kes ületas kolmandal katsel kõrguse 2.02. Teise kohaga pidi leppima hiljuti karjääri kolmanda EM-kulla võitnud ukrainlanna Jaroslava Magutšihh. Pariisi olümpiavõitja seekordseks tulemuseks jäi 2.00, millest ta sai jagu kolmandal katsel.

Kolmanda koha sai jamaikalanna Lamara Distin 1.98-ga ning neljas oli sakslanna Joana Herrmann 1.90-ga. Kokku oli võistlustele kutsutud 12 naist.

Meeste seas võidutses jaapanlane Tomohiro Shinno 2.25-ga. Shinno ületas kõik kõrgused esimesel katsel, aga 2.28 jäi alistamatuks. Teine oli poolakas Mateusz Kolodziejski samuti 2.25-ga, aga tema vajas eelneval kõrgusel kaht katset. Kolmanda koha saanud Katari kõrgushüppaja Mutaz Essa Barshim ületas samuti 2.25, aga kõrgusel 2.22 ajas ta kahel korral lati maha ja jättis viimase katse 2.25-ga peale ja see risk tasus ära.