Dopingukahtluse alla sattunud Euroopa meister Ansah läheb kohtusse

NADA teatas reedel, et Ansah ei ole talle esitatud sanktsiooniga nõustunud ning on palunud algatada Saksamaa spordiarbitraažikohtus distsiplinaarmenetluse. Menetlus toimub üldjuhul kinniste uste taga ning NADA sõnul ei saa agentuur selle ajakava ega muude üksikasjade kohta praegu rohkem infot anda.

NADA süüdistab Ansahi dopinguproovi tegemata jätmises. Väidetav rikkumine leidis aset 9. juulil, kui dopingukontrollija saabus Ansahi juurde proovi võtma. Agentuur tegi talle augusti alguses ettepaneku määrata rikkumise eest nelja-aastane võistluskeeld. Kui Ansah oleks karistusega nõustunud, oleks keeld Saksamaa reeglite kohaselt automaatselt kolme aastani vähenenud.

Ansah ise on väiteid korduvalt eitanud. Tema sõnul oli ta 9. juulil teel lennujaama, et sõita Monacosse Teemantliiga etapile, ning dopingukontrollija saabus tema juurde väljaspool tema antud testimisaega. Sprinter oli enda sõnul vahetult enne tualetis käinud ja tal ei olnud nii lühikese etteteatamisega võimalik proovi anda. Ansah on rõhutanud, et ta ei keeldunud dopinguproovi andmisest.

Ansah tõi enda kaitseks välja ka selle, et teda kontrolliti järgmisel päeval Monacos ning seejärel veel kord NADA poolt. Samuti ei ole talle seni määratud ajutist võistluskeeldu.

Vaatamata käimasolevale menetlusele osales Ansah augustis Birminghamis toimunud Euroopa meistrivõistlustel. Ta võitis 200 meetri jooksus kuldmedali ning saavutas 100 meetris kolmanda koha. NADA otsuse kohaselt võidakse 9. juulist kuni võimaliku võistluskeelu alguseni saavutatud tulemused aga hiljem tühistada, mis tähendaks ka medalitest ilma jäämist.

Nüüd peab juhtumi üle otsustama Saksamaa spordiarbitraažikohus. NADA on väljendanud lootust, et menetlus viiakse läbi kiiresti ja tõhusalt.