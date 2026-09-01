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Eesti veteransprinterid tulid USA ja Kanada ees maailmameistriks

Kergejõustik
Võidukas Eesti teatenelik
Võidukas Eesti teatenelik Autor/allikas: Mari Piir/Facebook
Kergejõustik

Eesti kergejõustikuveteranid on teinud Lõuna-Koreas toimuvatel maailmameistrivõistlustel häid tulemusi ning naiste teatenelik võitis N55 vanuseklassis 4 x 100 meetri jooksus kuldmedali.

Eesti naiskond koosseisus Mari Piir, Erge Viiklaid, Ly Päll ja Piret Granovskaja ületas finišijoone ajaga 57,24, mis tähistab ühtlasi uut vanuseklassi Eesti rekordit. Seljataha jäeti seejuures Kanada (59,08) ning USA (59,44), neljandaks jäi Mongoolia esindus (1.08,35).

Danel Taur tuli M50 vanuseklassi 800 meetri jooksus samuti maailmameistriks, kui sai finaalis ajaks 2.02,64. Hõbemedali sai kaela prantslane Mohamed Merroune (2.03,38) ning pronksmedali jaapanlane Akinori Mori (2.03,47). Finaalis osales 12 meest.

Eesti on teeninud omajagu pjedestaalikohti. Aavo Kergand (M75) saavutas kümnevõistluses ning Klaarika Eksi (W45) ja Helgi Kuusk (W75) seitsmevõistluses teise koha. Eksi tuli hõbedale ka 400 meetri tõkkejooksus.

Hõbeda on kaela saanud veel odaviskaja Ahti Põder (M45), raskusheitjad Priit Paalo (M80) ja Martti Merila (M50), vasaraheitjad Indrek Teras (M40) ja Janne Ojala (W45), kõrgushüppaja Ermil Kuldkepp (M65), käija Katrin Kuusk (W45), heitja Maris Niit (W40) ning pikamaajooksja Lev Lubenskiy (M80).

Veteranide MM lõppeb neljapäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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