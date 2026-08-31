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Roman Fosti oli Sydney maratonil kiireim eestlane

Kergejõustik
Roman Fosti
Roman Fosti Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kergejõustik

Roman Fosti oli Marathon Majors'i sarja kuuluval Sydney maratonil kiireim eestlane. Maratonimees lõpetas Sydney keskmisest raskemal rajal ajaga 2.39.25, mis andis talle 187. koha.

Tegemist oli Fosti seitsmenda Marathon Majors'i sarja kuuluva maratoniga. Esimesed ehk nn algsed kuus suurmaratoni läbis Fosti kahest ja poolest tunnist kiiremini, vahendab marathon100.com.

Kolmest tunnist kiiremad olid Sydneys eestlastest veel Aaro Tiiksaar (2.45.48, 327. koht) ja Priit Bahmatsov (2.46.44, 353. koht).

Maratoni võitsid Addisu Gobena (Etioopia, 2.04.42) ja Peres Jepchirchir (2.18.31, Keenia).

Toimetaja: Maarja Värv

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