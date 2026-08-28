Euroopa meister Almgren: 2017. aastal olin unistustest loobunud

Andreas Almgren võitis augusti keskel Birminghamis 10 000 meetri jooksu Euroopa meistritiitli ajaga 27.23,44. 48 aastat püsinud EM-i rekordit parandanud rootslane tunnistas, et üheksa aastat tagasi oli ta vigastuste tõttu tippspordist loobumise äärel.

"Pidin vigastuste tõttu asju raskel teel õppima. 2017. aastal olin juba loobunud kõigist oma unistustest maailma tippu jõuda," rääkis Almgren Yle sporditoimetusele.

2016. ja 2017. aastal jäi rootslane vigastuse tõttu võistlustelt eemale 13 kuuks. Ka hiljem pole tervisemured teda säästnud: 2021. aastal jäi põlveoperatsiooni tõttu vahele Tokyo olümpia ning 2024. aastal nurjas stressimurd Pariisi mängudel osalemise.

Vigastused õpetasid Almgrenile, et treeningutel tuleb oma keha rohkem kuulata.

"Tegin koormuse juhtimisel ja valuga treenimisel igasuguseid vigu," tunnistas ta.

Tänavu kevadel tundis Almgren enne Hiinas toimunud 3000 meetri jooksu reielihases valu. Seekord otsustas ta treeningutest kaheks päevaks loobuda ja keskendus taastumisele.

"Noorena oleksin kindlasti edasi treeninud ja hambaid ristis hoidnud, kuni reielihas rebenes," ütles rootslane.

Ettevaatlikum lähenemine tasus end ära. Hiinas püstitas Almgren 3000 meetri jooksus ajaga 7.26,48 isikliku rekordi, mis on tänavu maailma edetabeli kolmas tulemus.

Almgrenil seisab sel aastal ees veel üks suur väljakutse. 1. novembril teeb ta New Yorgi maratonil oma debüüdi. Samas ei plaani rootslane staadionijooksudest loobuda.

2027. aastal tahab ta keskenduda taas 5000 ja 10 000 meetri jooksule ning 2028. aasta Los Angelese olümpial peab tema põhieesmärgiks olema 10 000 meetri võit.