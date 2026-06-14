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Noorte karikavõistlustel püstitati uus Eesti rekord

Kergejõustik
Marit Tarm
Marit Tarm Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustik

Pärnu Rannastaadionil toimunud Eesti noorte karikavõistlustel püstitas Marit Tarm 2000 meetri takistusjooksus uue U-18 vanuseklassi Eesti rekordi.

Sparta spordiseltsi esindav Tarm võitis neidude 2000 meetri takistusjooksu ajaga 6.57,29. Alles U-16 vanuseklassi kuuluv Tarm parandas 2023. aastast Bianka Uhtjärve nimele kuulunud senist rekordit ligi kümne sekundiga. Varasemast rekordist oli kiirem ka teisena lõpetanud Erika Udras, kes sai kirja aja 7.01,32.

Häid tulemusi näidati ka tõkkejooksudes. Noormeeste 110 meetri tõkkejooksu võitis Andro Jürisson ajaga 14,20, millega täitis ta juulis toimuvate U-18 Euroopa meistrivõistluste normi. Sama suutis 400 meetri tõkkejooksus Andreas Esnar, kes võitis ajaga 54,59.

Juba U-18 EM-ile pääsme taganud Konrad Kruuse parandas kuulitõukes isiklikku rekordit ja võitis tulemusega 19.20. Diana Johanna Vanamb oli neidude seas parim nii kuulitõukes kui ka odaviskes, saades kirja vastavalt 13.79 ja isiklikku rekordit tähistava 48.52.

Neidude 400 meetri jooksus võidutses Bianca Maria Vuks isikliku rekordiga 56,62, kellel on samuti U-18 EM-i pääse olemas- Klubide arvestuses võitsid neidude seas SK Elite Sport ja noormeeste seas Tartu SS Kalev.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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