Pommiohu tõttu Narvas ära jäänud poolmaratoni EMV toimub Tartus

Poolmaratoni Eesti meistrivõistlused pidid toimuma juuni esimesel laupäeval Narvas, aga vahetult enne starti sai politsei vihje pommikahtluse kohta. Ühelt pargipingilt leiti kahtlane väike kott, mida pommirühm hakkas kontrollima; hiljem teatas päästekeskus, et ohtu ei olnud ning leitud kahtlasest kotist avastati isiklikud asjad.

Kolmapäeval teatas Eesti kergejõustikuliit, et poolmaratoni EMV toimub tänavu Tartus Tartu Linnamaratoni raames. Start antakse 3. oktoobril kell 11.

Meistrivõistlustel selgitatakse Eesti meistrid meeste ja naiste arvestuses. Viimati toimusid Eesti meistrivõistlused sel distantsil Tartus 2024. aastal, kui Eesti meistriteks krooniti Leonid Latsepov ning Liis-Grete Hussar.