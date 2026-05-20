Suurepärane tagasitulek tõi New York Knicksile avamängu võidu

James Harden (Cleveland) ja Jalen Brunson (New York) Autor/allikas: SCANPIX / AP
New York Knicks alistas korvpalliliiga NBA sõelmängude idakonverentsi finaalis kodus Cleveland Cavaliersi lisaajal 115:104 (23:16, 23:32, 23:35, 32:18, 14:3).

Seejuures sai New York hakkama klubi ajaloo suurima tagasitulekuga play-off'ides. Viimasel veerandajal tuli meeskond Jalen Brunsoni eestvedamisel välja 22-punktisest kaotusseisust ja domineeris järgnenud lisaajal.

Kui 7.52 enne lõppu oli New York taga 71:93, siis korraldati 18:1 vahespurt. Lisaaja kindlustas aga Brunsoni korv 19 sekundit enne sireeni. Järgnenud lisaaega alustati veel 9:0 spurdiga, mis panigi võidule aluse.

Brunsonil kogunes võitjate parimana 38 punkti. Mikal Bridges panustas 18 silmaga ja Karl-Anthony Towns 13 lauapalliga. Donovan Mitchell tõi Clevelandi parimana 29 punkti ja Evan Mobley lisas 14 lauapalli.

Seeria teine kohtumine peetakse reedel, 22. mail samuti New Yorgis. Läänekonverentsi finaalis võitis San Antonio Spurs esimese kohtumise Oklahoma City Thunderi vastu samuti lisaajal.

Toimetaja: Siim Boikov

