Meeste võrkpallikoondis kaotas kontrollmängus kindlalt Soomele

Eesti meeste võrkpallikoondis
Eesti meeste võrkpallikoondis pidas oma teise ja ühtlasi viimase kontrollmängu enne juuni alguses algavat Euroopa liigat, kui Riias toimunud kohtumises saadi Soome vastu kirja 0:3 (14:25, 22:25, 20:25) kaotus.

Kokkuleppel peeti ka kaks lisageimi, millest esimese võitis Soome 25:18 ja teise 25:20. Neljapäeval sai Eesti Läti vastu 3:0 võidu ja võitis seejärel ka ühe lisageimi ning Läti samuti ühe lisageimi, vahendab Volley.ee.

Sarnaselt neljapäevale said reedelgi mänguaega kõik mehed. Valentin Kordas tõi 10 punkti (+2), Tristan Täht üheksa (+4) ning Märt Tammearu kaheksa (-1) silma. Eesti vastuvõtt oli 44% ja rünnak 32%, blokist teeniti üheksa ja servilt neli punkti (eksiti 16 servil).

Soome edukaim oli 26 punktiga (+16) Veikka Lindqvist. Soomlaste vastuvõtt oli 58% ja rünnakuid lahendati 48-protsendiliselt. Blokk saadi Eesti rünnakutele ette 14 korral ja servil löödi 11 ässa ja eksiti 19 viga.

Esimesed mängud Euroopa liiga turniiril peab rahvusmeeskond Slovakkias, kus mängitakse 5. ja 6. juunil Slovakkia ja Albaaniaga. 

Toimetaja: Henrik Laever

