Kodustel teedel sõitnud Itaalia rattur võitis Giro etapi

Mõlemad ratturid kuulusid algselt 15-liikmelisse jooksikutegruppi, mis hiljem lagunes. Umbes kilomeeter enne viimase tõusu lõppu püüdis Bettiol norralase kinni ja oli otsustavatel kilomeetritel parem.

Kindlasti abistasid teda tuttavad teed. "Täna olin teoorias juba enne starti võitnud, sest kogu me pere oli siin ja ka kogu mu teine pere, sest ma tüdruksõber ja tema pere on Verbaniast, nii et pean seda oma teiseks koduks," sõnas itaallane finišis.

"See, et nad kõik - mu vend, mu isa, mu ema ning teised, kes on alati olnud mu ümber - olid siin - juba see oli mulle võit. Aga sel moel võita on midagi sellist, mis jääb alatiseks meelde. Pole tähtis, et viimati võitsin kaks aastat tagasi, aga kui võidan sel moel, siis olen rahul ka võitudega iga kahe aasta tagant."

Bettioli ja Leknessundi järel lõpetas neljaliikmeline grupp, mille eesotsas oli belglane Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step). Peagrupp eesotsas liidrisärki kandva Afonso Eulalio (Bahrain - Victorious) ja peafavoriit Jonas Vingegaardiga (Team Visma | Lease a Bike) finišeeris enam kui 13 minutit pärast esimest.

Kokkuvõttes jätkab Eulalio seega roosas särgis. Tema edu Vingegaardi ees on 33 sekundit. Kolmas on hollandlane Thymen Arensman (Netcompany Ineos; +2.03).

Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) lõpetas reedel 143. kohal (+21.56) ja jätkab kokkuvõttes 109. positsioonil (+2:06.18).

Laupäeval on kavas korralik mägedeetapp marsruudil Aosta - Pila (133 km). Selle jooksul tuleb ületada kolm esimese kategooria tõusu, millest viimane on finišitõus.