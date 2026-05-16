Schilder liitus 21 meetri klubiga, Duplantis jahtis maailmarekordit

Avaetapi kõige vägevama esituse tegi Hollandi kuulitõukaja Jessica Schilder, kes näitas viimase 14 aasta pikimat kuulikaart. 27-aastane Schilder võitis naiste kuulitõuke 21.09-ga, mis tähistas uut Teemantliiga rekordit. Hollandlanna isiklik rekord paranes 40 sentimeetri võrra ning kõigi aegade tabelis tõusis ta laupäevase tulemusega 29. kohale.

"Ma ei suuda seda uskuda. See on nii vägev tulemus, et tundub lausa pöörane," rääkis Schilder. "Esimese tõukega ei jäänud mina ega minu treener rahule. Nii et proovisime erinevaid asju ja lõpuks tuli suurepäraselt välja," lisas ta.

Meeste teivashüppe kauaaegne valitseja Armand Duplantis teenis esikoha 6.12-ga. Võidu kindlustamise järel üritas rootslane nihutada enda nimele kuuluvat maailmarekordit, ent ebaõnnestus 6.32 alistamisega kõigil kolmel katsel.

Kristjan Ceh näitas kõrget taset meeste kettaheites, saades kirja kolm heidet, mis lendasid üle 70 meetri joone. Oma parima heite tegi sloveen neljandas voorus, kus tema tulemuseks mõõdeti 70.58.

Shaunae Miller-Uibo jooksis naiste 200 meetris välja 22,26, mis oli tema parim aeg pärast Tokyo olümpiamänge 2021. aastal. Esikohaks sellest ei piisanud, sest teda edestas Jamaica välejalg Shericka Jackson 22,07-ga.

Meeste 300 meetri tõkkejooksus oli maailmarekordimees Karsten Warholm sunnitud tunnistama Alison dos Santose nappi paremust. Brasiillane võitis jooksu läbi aegade teise tulemusega 33,01, Warholmile läks kirja 33,05.

Faith Kipyegon avas oma välihooaja 5000 meetri distantsil, kus püstitas maailma hooaja tippmargi 14.24,14. Kõigest seitsme sajandikuga kaotas talle isikliku rekordi jooksnud etiooplanna Likina Amebaw.

Järgmine Teemantliiga etapp toimub tuleval nädalavahetusel Hiinas Xiamenis.