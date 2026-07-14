Miller-Uibo täiendab Londoni Teemantliiga kergejõustikutähtede rivistust

Laupäeval Londoni olümpiastaadionil peetav Teemantliiga etapp koondab kergejõustiku maailma tipud. Korraldajate avaldatud stardinimekirjadesse kuuluvad mitmekordsed olümpia- ja maailmameistrid ning maailmarekordiomanikud, kes on kahe viimase aasta suurvõistlustelt võitnud kokku 71 medalit.

Üheks päeva oodatuimaks alaks on meeste miilijooks, kus Josh Kerr üritab ohustada maailmarekordit. Kahekordsele sisemaailmameistrile pakuvad konkurentsi Neil Gourley, Yared Nuguse, Hobbs Kessler, Nathan Green ning Saksamaa jooksjad Mohamed Abdilaahi ja Robert Farken.

Meeste 800 meetri jooksus on stardis Pariisi olümpiavõitja Emmanuel Wanyonyi, kes püstitas eelmisel nädalal Monacos 1000 meetri maailmarekordi. Talle pakuvad konkurentsi olümpiahõbe Marco Arop, USA rekordiomanik Bryce Hoppel, britid Max Burgin, Ben Pattison ja Jake Wightman ning iirlane Mark English.

Naiste 800 meetri jooksus teeb tähelepanuväärse stardi Hollandi tõkkejooksutäht Femke Brpeders-Bol, kes jätkab katsetusi pikemal distantsil. Kodupubliku ees juhivad Briti koondist olümpiavõitja Keely Hodgkinson ja MM-hõbe Georgia Hunter Bell, stardis on ka Pariisi olümpiahõbe Tsige Duguma.

Naiste 200 meetri jooksus kaitseb mullust Londoni võitu Julien Alfred, kes jooksis Monacos läbi aegade kolmanda kiireima aja. Tema peamisteks konkurentideks on olümpiavõitja Gabby Thomas, britid Dina Asher-Smith, Amy Hunt, Success Eduan ning Bahama olümpiavõitja Shaunae Miller-Uibo.

Meeste 100 meetri jooksu üks suuremaid tähti on Botswana olümpiavõitja Letsile Tebogo. Tema kõrval on stardis 2026. aasta sise-MM-i 60 meetri maailmameister Jordan Anthony, jamaikalane Oblique Seville, Lõuna-Aafrika Vabariigi sprinter Gift Leotlela, nigeerlane Kayinsola Ajayi ning britid Zharnel Hughes, Jeremiah Azu ja Romell Glave.

Päeva kavasse kuulub ka naiste 3000 meetri jooks, kus favoriidina stardib Pariisi olümpiamängude 1500 meetri hõbemedalist Jessica Hull.