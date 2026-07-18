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Duplantis jättis võistluse pooleli, võimsa kaarega üllatas USA kettaheitja

Kergejõustik
Armand Duplantis
Armand Duplantis Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Kergejõustik

Rootsi teivashüppaja Armand Duplantis jättis Londoni Teemantliiga etapil võistluse pooleli ja pidi teist korda sel suvel suu esikohast puhtaks pühkima.

Maailmarekordimees ületas Suurbritannia pealinnas kõrgused 5.60 ja 5.95 esimesel katsel. Eelnevalt 5.85 peal ta korra ebaõnnestus ja viis siis kaks ülejäänud katset järgmisele kõrgusele. Paraku tegi Duplantis viga oma vasakule reiele ja otsustas ettevaatusabinõuna võistluse pooleli jätta.

Lõpuks said 5.95-st üle koguni neli meest, aga ainsana jõudis selleni puhtalt ameeriklane Sam Kendricks, kes teenis nõnda ka etapivõidu. Kolmas oli austraallane Kurtis Marschall ja neljas kreeklane Emmanouil Karalis.

Teine maailmarekordimees Ja'Kobe Tharp (Ameerika Ühendriigid) õigustas meeste 110 meetri tõkkejooksus oma favoriidistaatust. Veidi enam kui aja eest USA üliõpilasmeistrivõistlustel rekordnumbrid 12,75 peale viinud Tharp võitis Londonis ajaga 12,89, mis tähistas võistluste rekordit.

Suurepärase võistluse tegi ka tema kaasmaalane Cierra Jackson naiste kettaheites. Ta teenis esikoha viimasel katsel heidetud 71.72-ga ja parandas isiklikku rekordit pea nelja meetriga. Ühtlasi oli tegemist Teemantliiga rekordiga.

Väljaspool kettaheite paradiisi Ramonat pole pärast 1989. aastat nii kõva tulemust näidatud. Maailma kõigi aegade tabelis annab see 15. koha.

Meeste 100 meetri jooksu võitis 9,84-ga nigeerlane Kayinsola Ajayi, kes kordas ühtlasi rahvusrekordit. Vaid kolme sajandikuga jäi alla hooaja edetabelijuht Oblique Seville (9,87).

Naiste 200 meetris püstitas võistluste rekordi St. Lucia kuulsaim sportlane Julien Alfred, kes jooksis välja aja 21,66. Teine oli 21,81-ga ameeriklanna Gabrielle Thomas ja kolme hulka mahtus ka Shaunae Miller-Uibo (Jamaica; 22,24).

Naiste kõrgushüppes suutis austraallane Nicola Olyslagers (2.01) edestada maailmarekordinaist Jaroslava Magutšihhi (2.01). Oma parima ületasid nad mõlemad kolmandal katsel. Esikoha otsustas kõrgus 1.99, millest Olyslagers sai jagu esimesel ja Magutšihh teisel üritusel.

Toimetaja: Siim Boikov

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