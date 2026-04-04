Heas hoos Miller-Uibo sai maailmarekordit nihutanud talendi ees esikoha

Bahama sprinter Shaunae Miller-Uibo on taas tõusmas heasse vormi, kui kerkis 200 meetri jooksus maailma hooaja teiseks naiseks.

Miller-Uibo võitis reedel Floridas Gainesville'is 200 meetri jooksu ajaga 22,44. Viimati läbis ta pool staadioniringi nii nobedalt neli aastat tagasi.

Pärast poja sündi kolm aastat tagasi pole Bahama täht oma parimate päevade tasemel tulemusi näidanud, aga on sel aastal taas vormi leidmas: veebruari alguses jooksis ta sisetingimustes 300 meetrit ajaga 35,79, mis tähistab kõigi aegade üheksandat tulemust.

Välishooaeg on alles alanud ning reedese jooksuga kerkis kahekordne olümpiavõitja Adaejah Hodge'i (22,22) järel teiseks, mullu oleks Miller-Uibo oma reedese tulemusega hooaja kokkuvõttes mahtunud maailma 30 parema naise sekka.

Miller-Uibo järel sai teise koha USA jooksutalent Camryn Dailey, kes nihutas ajaga 22,73 enda nimele kuulunud alla 14-aastaste neidude maailmarekordit. Teine 14-aastane tulevikutäht Melanie Doggett oli 22,73-ga kolmas.

Meeste 200 meetri jooksu võitis Floridas Pariisi olümpiafinaalis osalenud Zimbabwe sprinter Makanakaishe Charamba (20,31), tema järel oli teine Bahama jooksukuulsus Steven Gardiner 20,46.