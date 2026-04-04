Heas hoos Miller-Uibo sai maailmarekordit nihutanud talendi ees esikoha

Bahama sprinter Shaunae Miller-Uibo on taas tõusmas heasse vormi, kui kerkis 200 meetri jooksus maailma hooaja teiseks naiseks.

Miller-Uibo võitis reedel Floridas Gainesville'is 200 meetri jooksu ajaga 22,44. Viimati läbis ta pool staadioniringi nii nobedalt neli aastat tagasi.

Pärast poja sündi kolm aastat tagasi pole Bahama täht oma parimate päevade tasemel tulemusi näidanud, aga on sel aastal taas vormi leidmas: veebruari alguses jooksis ta sisetingimustes 300 meetrit ajaga 35,79, mis tähistab kõigi aegade üheksandat tulemust.

Välishooaeg on alles alanud ning reedese jooksuga kerkis kahekordne olümpiavõitja Adaejah Hodge'i (22,22) järel teiseks, mullu oleks Miller-Uibo oma reedese tulemusega hooaja kokkuvõttes mahtunud maailma 30 parema naise sekka.

Miller-Uibo järel sai teise koha USA jooksutalent Camryn Dailey, kes nihutas ajaga 22,73 enda nimele kuulunud alla 14-aastaste neidude maailmarekordit. Teine 14-aastane tulevikutäht Melanie Doggett oli 22,73-ga kolmas.

Meeste 200 meetri jooksu võitis Floridas Pariisi olümpiafinaalis osalenud Zimbabwe sprinter Makanakaishe Charamba (20,31), tema järel oli teine Bahama jooksukuulsus Steven Gardiner 20,46.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

05.04

Rakvere sinilillejooksu võitsid Aleksandr Kuleshov ja Berit Kant

05.04

Jamaica sprinter püstitas 150 meetris aegade tipptulemuse

04.04

04.04

Skotheim loodab võistlustulle naasta Götzises

03.04

400 meetri maailmameister tegi võimsa avalduse 100 meetris

02.04

Vasaraheite olümpiavõitja alistas Texases teise naisena 81 meetri piiri

31.03

New Yorgi juubelimaratoni võitnud Korir sai pika dopingukeelu

30.03

Jalkaputsad naelikute vastu vahetanud Euroopa meister lõpetas karjääri

30.03

Mitmevõistluse EM-hõbe sai esialgse võistluskeelu

30.03

Julia Rakitina jooksis kahe ööpäevaga üle 300 kilomeetri

29.03

Ceh ja Reiljan tegid Ramona oludes vingeid heiteid

27.03

Lurichi kodukant näitab TV 10 sarjas rammu

25.03

Maailmarekordimees Alekna heitis operatsioonilauale

24.03

TV 10 Viljandi tüdrukud unistavad lennukalt: MM-tiitlit tahaks kolmel alal

24.03

Liis-Grete ja Karel Hussar uuendasid poolmaratoni isiklikku rekordit

22.03

Kergejõustikuliitu naasnud Normak: EM-i koondis tuleb igal juhul väärikas

22.03

17-aastane jooksutalent sai ajaloolise MM-kulla, Hodgkinsonile kindel võit

22.03

Verlin pani MM-il sisehooajale korraliku punkti, Mülla ületas ühe kõrguse

22.03

Verlin ohustas taas Eesti rekordit ja pääses MM-il poolfinaali

22.03

Kevadise Otepää maratoni võitsid Hektor Uustalo ja Siiri Pilt

sport.err.ee uudised

05.04

Enok: hooaja eesmärk on mõnel etapil Lappit võita

05.04

Crosskartide avaetapi võitnud Orav: ei teagi, kuidas nii kiired ajad sain!

05.04

ETV spordisaade, 5. aprill

05.04

Naiste hokimeistriks tuli esimest korda Tallinna HC Grizzlyz Uuendatud

05.04

Talts Eesti korvpalli arengust: sisemine konkurents viib edasi

05.04

Sporting sai taas Florast ühe väravaga jagu, Viimsi hoiab täisedu

05.04

Rootsi kõrgliigas debüüdi teinud Tõugjas pidi kaotusega leppima

05.04

Märtsihullusel on selgunud finaali vastasseisud

05.04

Adamson võitis taaskord Eesti karika, meeste seas võidutses Mandelkorn

05.04

Metsa koduklubi sai tabelikeskmiku vastu väärt viigipunkti

05.04

Narva viis Eesti hokifinaali otsustavasse mängu Uuendatud

05.04

Eesti rannajalgpallikoondis jäi teist päeva järjest lisaajal alla Ukrainale

05.04

Eesti naiste kurlingukoondis kaitses kodust meistritiitlit

05.04

Liverpooli kapten vabandas fännide ees: andsime alla

05.04

Wilder alistas Chisora ja esitas siis väljakutse Joshuale: teeme ära!

05.04

VIDEO | Los Angelese pesapallur röövis Seattle'ilt kolm kodujooksu

05.04

Mihhailov edutati Slovakkias esimest korda algrivistusse

05.04

Rakvere sinilillejooksu võitsid Aleksandr Kuleshov ja Berit Kant

05.04

Oxfordi naised panid olümpiapronksi abil kurvale seeriale punkti

05.04

Treierit ootab lõikus, Riismaa istub pingil

