Shaunae Miller-Uibo jooksis kõigi aegade üheksanda tulemuse

31-aastane Miller-Uibo alustas eelmisel nädalal Floridas Gainesville'is sisehooaega 300 meetri jooksu võidutulemusega 36,07. Laupäeval sprintis Miller-Uibo South Carolinas Clemsoni ülikooli hallis juba võimsa aja 35,79.

Watch Shaunae Miller-Uibo clock a solo 35.79 seconds in the women's 300m in Clemson.



@Dr_Kellz_ pic.twitter.com/ipRjEeaIY2 — Owen (@_OwenM_) January 31, 2026

Kiire jooks tõstis Bahama sprinteri maailma hooaja edetabelijuhiks ning tähistab ühtlasi kõigi aegade üheksandat tulemust. Selle distantsi tipptulemust 35,45 jagab Miller-Uibo venelanna Irina Privalovaga ning on oma laupäevasest ajast olnud ise veel ühe korra kiirem (35,71).

Aasta alguses avaldas Miller-Uibo koos abikaasa Maicel Uiboga sotsiaalmeedias, et on mullu saanud teise lapse vanemateks. Pere esimene laps Maicel Uibo Jr. sündis 2023. aasta aprillis.