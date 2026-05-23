Tiisaar ja Korotkov võitsid MK-etapil alagrupi, Hollas ja Remmelg kaotasid

Rannavõrkpallurid Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov võitsid Hollandis Apeldoornis toimuval Futures taseme MK-etapil alagrupi. Heleene Hollase ja Liisa Remmelga turniir Filipiinidel Nuvalis toimuval MK-etapil sai aga läbi 16 parema seas.

Kvalifikatsioonist alustanud Tiisaar ja Korotkov (4. paigutus) pidasid laupäeva hommikul oma teise mängu D-alagrupis, kui Sloveenia paari Benjamin Mugerli – Jaka Jevšniku (12. asetus) vastu saadi 2:0 (21:17, 21:12) võit, vahendab volley.ee.

Alagrupi avamängus oli reedel saadud 2:0 (22:20, 21:17) võit Hollandi paari Mart van Werkhoveni – Cain van Hali (13. asetus) üle ja nii sai Eesti duo alagrupis esikoha ning pääses otse veerandfinaali, mis peetakse laupäeva õhtul.

Tiisaar ja Korotkov alustasid kvalifikatsioonist, kus alistati avaringis Inglismaa duo Lucas Rijvers – James Ingham 2:0 (21:10, 21:6) ja teises ringis soomlased Pyry Topio – Veeti Viljamaa samuti 2:0 (21:15, 21:13).

Eesti naiste esiduo Heleene Hollas ja Liisa Remmelg (20. asetus) pidi aga Challenge taseme MK-etapil Nuvalis tunnistama 16 parema seas Hollandi paari Emi van Drieli – Mila Koninku (26. asetus) 2:1 (18:21, 21:14, 15:12) paremust ja nii jäi veerandfinaali uks seekord suletuks. Eesti duo lõpetas üheksanda kohaga.

24 parema seas saadi Uus-Meremaa paarist Shaunna Polley – Olivia MacDonald (11. asetus) jagu 2:1 (19:21, 21:17, 15:10). Enne seda kaotati alagrupiturniiril ukrainlannadele Yeva Serdiuk ja Daria Romaniuk (13. asetus) 0:2 (11:21, 14:21) ja alistati soomlannad Anniina Parkkineni – Valma Vilhelmiina Prihti (29. asetus) tulemusega 2:1 (21:14, 17:21, 15:8).