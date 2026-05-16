Hollas ja Remmelg kaotasid Hiina turniiril esimese asetusega paarile

Veerandfinaalis oli eestlannade vastaseks Hiina paar Xu Yan – Xinyi Xia ja võitja selgitamiseks läks vaja kolme geimi. Vastased jäid peale tulemusega 2:1 (21:17, 11:21, 16:14) ja nii lõpetasid Hollas ja Remmelg turniiri viienda kohaga, kirjutab volley.ee.

Eesti esipaar pidas turniiril kokku viis mängu, millest neli olid seejuures kolmegeimilised. Pärast Hiina võistlust liigutakse edasi Filipiinidele, kus mängitakse 21. mail algaval Challenge taseme etapil.

Alagrupis teenisid 16. asetusega eestlannad ühe võidu ja tagasid sellega koha 24 parema seas, kus reede varahommikul alistati vaatamata avageimi ebaõnnestumisele lõpuks 2:1 (5:21, 21:19, 15:13) norralannad Nina Pavlova – Sunniva Helland-Hansen, kes pääsesid põhiturniirile kvalifikatsioonist.

16 parema seas läks Eesti duo reedel vastamisi kuuendat asetust omanud Tšehhi paariga Marketa Svozilova – Marie-Sara Stochlova. See mäng lõppes eestlannade 2:0 (21:19, 21:18) võiduga ja nii tagati koht veerandfinaalis.