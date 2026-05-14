Kaks rasket mängu pidanud Hollas ja Remmelg pääsesid Xiamenis alagrupist edasi

Heleene Hollas ja Liisa Remmelg Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Neljapäeval alustasid Heleene Hollas ja Liisa Remmelg rannavõrkpalli Challenge taseme MK-etappi Hiinas Xiamenis.

A-alagruppi kuulunud ja 16. asetust omav Eesti paar alustas turniiri 1:2 (18:21, 21:19, 10:15) kaotusega Šveitsi paari Annique Niederhauser – Menia Bentele (17. asetus) vastu. Nii tuli edasipääsu kindlustamiseks alagrupi teine kohtumine kindlasti võita, vahendab Volley.ee.

Teises mängus oli vastaseks läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud Kanada paar Kaylee Glagau ja Abbey Thorup (32. asetus). Seegi mäng vajas võitja selgitamiseks kolme geimi ja lõpuks suutis 2:1 (21:19, 20:22, 15:12) võiduga edasipääsu tagada Eesti esiduo.

Turniir jätkub Hollase ja Remmelga jaoks 24 parema seas reedel.

Pärast Hiina võistlust liiguvad Hollas ja Remmelg edasi Filipiinidele, kus mängitakse 21. mail algaval Challenge taseme etapil.

Toimetaja: Henrik Laever

Kaks rasket mängu pidanud Hollas ja Remmelg pääsesid Xiamenis alagrupist edasi

