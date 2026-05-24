X!

Tiisaar ja Korotkov tulid teist MK-etappi järjest hõbedale

Rannavõrkpall
Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov
Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Rannavolleduo Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov pälvis teist MK-etappi järjest hõbemedalid, kui Hollandis Apeldoornis jõuti finaali Futures taseme turniiril.

Finaalis oli Eesti paari vastaseks kõrgeima asetusega Hollandi paar Tom Sonneville – Quinten Groenewold ning mängu võitsid hollandlased tulemusega 2:0 (21:19, 21:19), vahendab Volley.ee.

Kvalifikatsioonist alustanud Tiisaar ja Korotkov (4. asetus) alistasid pühapäeva päeval peetud poolfinaalis 2:0 (21:17, 21:13) Norra duo Syver Drolsum Klungsoeyri – Tobias Kawika Kauffman Pederseni (11. asetus) ning tagasid koha finaalis. Veerandfinaalis oldi 2:1 (15:21, 21:14, 15:6) üle Rootsi paarist Stefan Andreassonist – Anton Anderssonist (10. asetus).

D-alagrupis teeniti laupäeval Sloveenia paari Benjamin Mugerli – Jaka Jevšniku (12. asetus) vastu 2:0 (21:17, 21:12) võit. Alagrupi avamängus oli reedel saadud 2:0 (22:20, 21:17) võit Hollandi paari Mart van Werkhoveni – Cain van Hali (13. asetus) üle ja nii sai Eesti duo alagrupis esikoha ning pääses otse veerandfinaali.

Kvalifikatsioonis alistati avaringis Inglismaa duo Lucas Rijvers – James Ingham 2:0 (21:10, 21:6) ja teises ringis soomlased Pyry Topio – Veeti Viljamaa samuti 2:0 (21:15, 21:13).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

võrkpalliuudised

24.05

Tiisaar ja Korotkov tulid teist MK-etappi järjest hõbedale

24.05

Naiste võrkpallikoondis kaotas Lätile ka teises mängus

24.05

Eesti naiste võrkpallikoondis alustas kontrollmänge kaotusega

23.05

Tiisaar ja Korotkov võitsid MK-etapil alagrupi, Hollas ja Remmelg kaotasid

22.05

Hollas - Remmelg tagasid koha 16 parema paari seas

22.05

Naiste võrkpallikoondis kohtub Euroopa liiga eel kahel korral Lätiga

22.05

Hollas ja Remmelg pääsesid MK-etapil 24 parema sekka, mehed põhiturniirile

20.05

Slovakkias medaleid võitnud Kask: ikka suur muutus võrreldes Eestiga

19.05

Vigastusest taastuv Miilen: minu prioriteet on klubihooaeg

19.05

Kertu Laak jätkab ilmselt Poola meistriliigas

18.05

Vanker ja Lõhmus said Rumeenias kaela hõbeda, Teppan ja Hurt tulid pronksile

17.05

Seppänen: mitmed asjad töötavad üllatavalt hästi juba pärast kahte nädalat

17.05

Naiste võrkpallikoondis jäi teises kontrollmängus Leedule alla

16.05

Naiste võrkpallikoondis sai uue peatreeneri debüütmängus jagu Leedust

16.05

Hollas ja Remmelg kaotasid Hiina turniiril esimese asetusega paarile

videod

sport.err.ee uudised

24.05

TV10 sarjas langesid rekordid kettaheites

24.05

Hallik: Dorbek ei tahtnud sekundikski alla anda ja see sõnum jõudis ka teisteni

24.05

Kohava: Eesti plokkvibu laskurid on maailma tipus

24.05

ETV spordisaade, 24. mai

24.05

Nord Cup näitas, et korvpalli kandepind on Eestis lai

24.05

Lätile kaotanud Suurbritanniast sai Eesti jäähokikoondise vastane A-grupis

24.05

Tiisaar ja Korotkov tulid teist MK-etappi järjest hõbedale

24.05

Tottenham Hotspur jäi Inglismaa kõrgliigasse püsima

24.05

Mihkels mahtus Girol 20 parema sekka

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

24.05

Levadia jäi kiirelt kaotusseisu, kuid vastas kuue väravaga

24.05

Alutaguse rattamaraton vajab nii kaitseväe kui ka Enefiti luba

24.05

Saksamaa ründelegend lõpetas karjääri

24.05

Vene raketirünnak ei röövinud ära Kostjuki võitlusvaimu

24.05

Mölder võitis Egiptuses ITF-i turniiri

loetumad

24.05

Ussõk säilitas pika võitluse järel maailmameistrivööd

23.05

Tiitli lävel olnud Tartu mängis edu maha ja Kalev/Cramo pikendas seeriat

24.05

Karl Jakob Hein: peale Ronaldo olen teine kõige töökam...

23.05

Norra sai MM-il Rootsi üle ajaloolise võidu, Läti alistas tiitlikaitsja USA

24.05

Randväli püstitas Londonis Eesti rekordi, Jefimova kolmas

23.05

Võimsa aja jooksnud Miller-Uibo on naasmas parimate päevade tasemele

23.05

Flora lõi karikafinaalis Paidele koguni viis väravat

24.05

Mercedese piloodid korraldasid Kanadas omajagu tulevärki

23.05

Karl Jakob Heinast saabki Werderi esiväravavaht

24.05

Epeenaiskond kaotas neutraalse lipu koondisele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo