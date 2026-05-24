Tiisaar ja Korotkov tulid teist MK-etappi järjest hõbedale

Rannavolleduo Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov pälvis teist MK-etappi järjest hõbemedalid, kui Hollandis Apeldoornis jõuti finaali Futures taseme turniiril.

Finaalis oli Eesti paari vastaseks kõrgeima asetusega Hollandi paar Tom Sonneville – Quinten Groenewold ning mängu võitsid hollandlased tulemusega 2:0 (21:19, 21:19), vahendab Volley.ee.

Kvalifikatsioonist alustanud Tiisaar ja Korotkov (4. asetus) alistasid pühapäeva päeval peetud poolfinaalis 2:0 (21:17, 21:13) Norra duo Syver Drolsum Klungsoeyri – Tobias Kawika Kauffman Pederseni (11. asetus) ning tagasid koha finaalis. Veerandfinaalis oldi 2:1 (15:21, 21:14, 15:6) üle Rootsi paarist Stefan Andreassonist – Anton Anderssonist (10. asetus).

D-alagrupis teeniti laupäeval Sloveenia paari Benjamin Mugerli – Jaka Jevšniku (12. asetus) vastu 2:0 (21:17, 21:12) võit. Alagrupi avamängus oli reedel saadud 2:0 (22:20, 21:17) võit Hollandi paari Mart van Werkhoveni – Cain van Hali (13. asetus) üle ja nii sai Eesti duo alagrupis esikoha ning pääses otse veerandfinaali.

Kvalifikatsioonis alistati avaringis Inglismaa duo Lucas Rijvers – James Ingham 2:0 (21:10, 21:6) ja teises ringis soomlased Pyry Topio – Veeti Viljamaa samuti 2:0 (21:15, 21:13).