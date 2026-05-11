X!

Tiisaar ja Korotkov avasid MK-hooaja hõbemedaliga

Rannavõrkpall
Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov
Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Rannavõrkpallurid Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov said hooaja esimesel maailma karika sarja etapil Hispaanias Madridis kaela hõbemedalid.

Hispaania pealinnas toimunud Futures-taseme turniiril võitis üheksanda asetusega Eesti paar esmalt A-alagrupi ja pääses seega otse veerandfinaali.

Seal oli laupäeval vastaseks Kanada duo Rouzbeh Rahnavard – Robert Kemp ja Eesti paar võitis mängu tulemusega 2:0 (21:15, 21:17) ning tagas sellega koha poolfinaalis.

Poolfinaal toimus pühapäeval ja eestlased kohtusid seal seitsmenda asetusega Hollandi paariga Tom Sonneville – Quinten Groenewold. Ka see kohtumine õnnestus Eesti duol võita tulemusega 2:0 (21:15, 22:20) ja nii jõuti hooaja esimesel MK-etapil välja finaali.

Finaalis olid vastaseks lõunanaabrid ning sellest mängust väljusid võitjatena Edgars Tocs ja Gustavs Auzins, olles parem tulemusega 2:0 (21:11, 21:0). Eesti duo pidi mängu pooleli jätma, sest Tiisaarele tegi juba mängu alguses häda seljavalu. Nii lõpetas Eesti paar etapi teise kohaga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

09:41

Tiisaar ja Korotkov avasid MK-hooaja hõbemedaliga

10.05

Tiisaar ja Korotkov mängivad Madridi MK-etapil finaalikoha nimel

08.05

Tiisaar ja Korotkov võitsid Madridi MK-etapil alagrupi

08.05

Tiisaar ja Korotkov alustavad MK-hooaega Madridis

06.05

Tallinn Cup tõi platsile kaheksa istevõrkpalli võistkonda

04.05

Tiisaare ja Korotkovi värske treener: Future-tasemel on eesmärgiks medalid

04.05

Nädal piiri taga: Kask ja Cicetti lõpetasid esimese välishooaja pronksiga

29.04

Andrei Ojamets jätkab Tartu Bigbanki peatreenerina

27.04

Üprus vedas meeskonna pronksile, Vanker ja Lõhmus pääsesid finaali

24.04

Otsustava mängu võitnud Viljandi naiskond sai kaela pronksmedali

22.04

Viljandi Metall viis pronksiseeria otsustavasse mängu

20.04

Nädal piiri taga: Kask ja Cicetti alustasid pronksiseeriat võiduga

19.04

Pärnu edu võtmeks oli hea klapp: julgeme öelda, et väärisime neid võite

19.04

Pärnu VK pani täiuslikule hooajale punkti Eesti meistritiitliga

18.04

Rae esimene Eesti meistritiitel jäi Mõnnakmäe viimaseks: nüüd on kõik!

videod

sport.err.ee uudised

13:19

Segavõistkondade kurlingu Eesti meistriks tuli Harri Lille võistkond

12:46

NBA talendikorje esivaliku õiguse sai Washington

12:02

Kullamäe oli kaotuses Žalgirisele tiimi resultatiivseim

11:26

Eesti rallikrossisõitjad astusid Riias toimunud EM-etapil pjedestaalile

10:54

Pegula võitis Roomas kuivalt, Swiatek loovutas ühe geimi

10:18

Eesti kurlingukoondis jäi MM-i kvalifikatsiooniturniiril pidama alagruppi

09:41

Tiisaar ja Korotkov avasid MK-hooaja hõbemedaliga

09:07

Timberwolves viigistas seeria, Wembanyama eemaldati mängust

08:33

Barcelona kindlustas El Clasico võiduga järjekordse meistritiitli

08:03

Lehis saavutas Colombia GP-etapil kolmanda koha

10.05

Madis Mihkels tuli Giro etapil neljandaks Uuendatud

10.05

Hermet elust Prantsusmaal: olen suutnud võrdlemisi hästi integreeruda Uuendatud

10.05

Antoniak püstitas ultrajooksus Eesti naiste tipptulemuse, võidu võttis Kingo

10.05

ETV spordisaade, 10. mai

10.05

Taskuhäälingute mehed enne korvpallifinaali: kõige tähtsam, et mängijad oleks terved

loetumad

10.05

Madis Mihkels tuli Giro etapil neljandaks Uuendatud

10.05

Flora sai ilusa värava toel Kaljult revanši Uuendatud

10.05

Hermet elust Prantsusmaal: olen suutnud võrdlemisi hästi integreeruda Uuendatud

08:03

Lehis saavutas Colombia GP-etapil kolmanda koha

10.05

Virves teenis karjääri esimese WRC katsevõidu

09.05

Ford kinnitas läbirääkimisi Verstappeniga

10.05

Taaramäel hoitakse Kumano tuuril silma peal: teist sellist sõitu ei teagi

10.05

Taskuhäälingute mehed enne korvpallifinaali: kõige tähtsam, et mängijad oleks terved

10.05

Thierry Neuville sai hooaja esimese võidu

10.05

Rytas tuli välja 20-punktilisest kaotusseisust ja võitis Meistrite liiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo