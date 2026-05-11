Tiisaar ja Korotkov avasid MK-hooaja hõbemedaliga

Hispaania pealinnas toimunud Futures-taseme turniiril võitis üheksanda asetusega Eesti paar esmalt A-alagrupi ja pääses seega otse veerandfinaali.

Seal oli laupäeval vastaseks Kanada duo Rouzbeh Rahnavard – Robert Kemp ja Eesti paar võitis mängu tulemusega 2:0 (21:15, 21:17) ning tagas sellega koha poolfinaalis.

Poolfinaal toimus pühapäeval ja eestlased kohtusid seal seitsmenda asetusega Hollandi paariga Tom Sonneville – Quinten Groenewold. Ka see kohtumine õnnestus Eesti duol võita tulemusega 2:0 (21:15, 22:20) ja nii jõuti hooaja esimesel MK-etapil välja finaali.

Finaalis olid vastaseks lõunanaabrid ning sellest mängust väljusid võitjatena Edgars Tocs ja Gustavs Auzins, olles parem tulemusega 2:0 (21:11, 21:0). Eesti duo pidi mängu pooleli jätma, sest Tiisaarele tegi juba mängu alguses häda seljavalu. Nii lõpetas Eesti paar etapi teise kohaga.