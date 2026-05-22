Hollas ja Remmelg pääsesid MK-etapil 24 parema sekka, mehed põhiturniirile

Neljapäev oli Eesti rannavõrkpalli esipaaridele edukas, sest nii mehed kui naised jõudsid MK-etapil järgmisse ringi.

Eesti naiste esiduo Heleene Hollas ja Liisa Remmelg pääses Challenge taseme MK-etapil Filipiinidel Nuvalis 24 parema sekka, kirjutab volley.ee. 20. asetust omav Eesti paar pääses otse põhiturniirile ning kuulus seal D-alagruppi. Esimeseks vastaseks olid ukrainlannad Yeva Serdiuk ja Daria Romaniuk (13. asetus) ning selle mängu võitsid ukrainlannad 2:0 ( (21:11, 21:14).

Seejärel mängiti alagrupist edasipääsu nimel soomlannade Anniina Parkkineni – Valma Vilhelmiina Prihti (29. asetus) vastu ja saadi 2:1 (21:14, 17:21, 15:8) võit. See aitas eestlannad 24 parema sekka, kus minnakse reedel vastamisi Uus-Meremaa paariga Shaunna Polley – Olivia MacDonaldiga (11. asetus).

Eesti meeste esipaar Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov mängib samal ajal Hollandis Apeldoornis Futures taseme MK-etappi. Tiisaar ja Korotkov alustasid kvalifikatsioonist, kus mindi avaringis vastamisi noore Inglismaa duoga Lucas Rijvers – James Ingham.

Kohtumise võitis 2:0 (21:10, 21:6) Eesti paar ja nii pääseti teise ringi. Seal mindi vastamisi soomlaste Pyry Topio – Veeti Viljamaaga ja saadi 2:0 (21:15, 21:13) võit, mis viis Tiisaare ja Korotkovi reedel algavale põhiturniirile.