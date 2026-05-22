Kiira Paškov sai kodusel juunioride ITF J30 turniiril kaks esikohta

Reedel lõppes Nõmme saviliivaväljakutel peetud ITF J30 turniiri Estonian Junior Open. Kiira Paškovil õnnestus saada esikoht nii üksik- kui ka paarismängus.

Neidude turniiril jõudsid finaali kaks esimesena asetatud Eesti neidu - Kiira Paškov ja Marie Johanna Lapimaa. Esimesena asetatud Paškov võitis avaseti 6:3, teises oli parem Lapimaa 6:2 ja otsustavas setis taas Paškov 6:1. Paškov teenis viimati ITF-i arvestuses punkte eelmise aasta juunis, seega on tal nüüd edetabelikoha hoidmiseks vaja mitut head turniiri, sest mullused punktid lähevad maha, vahendab Tennisnet.ee.

Paarismänguturniiril valitsesid paarina üksikmängu finaalivastased Paškov / Lapimaa. Esimest paigutust omanud Eesti duo alistas poolfinaalis veenvalt Poola-Leedu duo Zosia Bielus / Vasara Stanaityte 6:1, 6:0. Finaalis said nad loobumisvõidu Tšehhi-Austria paarilt Sofie Jirkova / Hannah Schwaiger.

Noormeeste turniiril sai kindla esikoha austerlane Moritz Freitag. 14-aastane noormees näitas küpset mängu, loovutas turniiri vältel viies kohtumises kokku ainult üheksa geimi ja alistas finaalis soomlase Akseli Finnilä 6:1, 6:1. Meie poistest jõudis Hugo Narmont poolfinaali, kus jäi kolmes setis alla soomlasele.

Kõik teised esikohad jäid Eestisse, sest noormeeste paarismängus alistasid neljandat paigutust omanud Narmont / Luukas Raudkivi finaalis vahva üllatusena kahe parema paari sekka jõudnud kaasmaalased Egert Trave / Jan-Elmar Sarapiku 6:3, 6:1. Viimased said poolfinaalis loobumisvõidu Andreas Kuum / Kristo Vellerandilt.