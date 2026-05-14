Vihmased munakivid rikkusid Girol tippsprinterite finiši

Davide Ballerini Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Itaalia velotuuri ehk Giro d'Italia kuuenda etapi (Paesturm – Napoli; 142 km) võitis sprindifinišis Davide Ballerini (XDS-Astana).

Neljapäevase sprinteritele mõeldud etapi lõpuosa kontrollis suure osa ajast suurtuuride debütant Unibet Rose Rockets, kes tõigi lahtivedaja Elmar Reindersi abiga oma sprinteri Dylan Groenewegeni lõpu eel heale positsioonile.

Paraku said vihmamärjad munakivid ja tehniline finišisektsioon mitmetele tippsprinteritele saatuslikuks: Groenewegeni kukkumine segas teiste seas ka soosiku Jonathan Milani lõpusprinti ning võidu nimel pääsesid võitlema vaid Davide Ballerini ja Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step).

Ballerini tõi Astanale sellelt Girolt teise etapivõidu, Stuyveni järel sai kolmanda koha Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) sai neljapäeval 22. koha.

Üldarvestuses jätkab esikohal portugallane Afonso Eulalio (Bahrain – Victorious), kellele järgnevad Igor Arrieta (UAE; +2.51) ning Christian Scaroni (Astana; +3.34).

Toimetaja: Anders Nõmm

