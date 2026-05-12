Itaalia velotuuril vahetus üldliider

Esimene Itaalia pinnal sõidetud etapp kulges suuresti tasastel teedel, kuid raja keskosas segas kaarte 14,4 km pikkune teise kategooria tõus, kus hakkasid tulema sisse suured vahed. Pärast suurt tõusu jäi juhtgruppi alles 42 ratturit ning finišiheitluses oli väledaima jalaga Narvaez, kes jättis enda seljataha kolumblase Orluis Aulari (Movistar Team) ja itaallase Giulio Ciccone (Lidl - Trek).

Roosat liidrisärki kandnud uruguaylane Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) lõpetas grupis, mis kaotas etapivõitjale rohkem kui 12 minutit ja sai 130. koha. Paar minutit hiljem finišeerus Madis Mihkels (EF Education - EasyPost), kellel läks protokolli kirja 138. koht (+14.07).

Uueks üldliidriks tõusis Giccone. Ta edestab nelja sekundiga šveitslast Jan Christenit (UAE Team Emirates - XRG), sakslast Florian Storki (Tudor Pro Cycling Team) ja kolumblast Egan Bernali (Netcompany INEOS). Mihkels langes üldarvestuses 127. positsioonile (+19.43).

Kolmapäeval sõidetakse 203 km pikkune künkliku profiiliga etapp.