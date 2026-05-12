X!

Itaalia velotuuril vahetus üldliider

Jalgrattasport
Giulio Ciccone.
Giulio Ciccone. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgrattasport

Itaalia velotuur jätkus pärast puhkepäeva neljanda etapiga (Catanzaro - Cosenza; 138 km), mille võitis ecuadorlane Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates - XRG; 3:08.46).

Esimene Itaalia pinnal sõidetud etapp kulges suuresti tasastel teedel, kuid raja keskosas segas kaarte 14,4 km pikkune teise kategooria tõus, kus hakkasid tulema sisse suured vahed. Pärast suurt tõusu jäi juhtgruppi alles 42 ratturit ning finišiheitluses oli väledaima jalaga Narvaez, kes jättis enda seljataha kolumblase Orluis Aulari (Movistar Team) ja itaallase Giulio Ciccone (Lidl - Trek).

Roosat liidrisärki kandnud uruguaylane Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) lõpetas grupis, mis kaotas etapivõitjale rohkem kui 12 minutit ja sai 130. koha. Paar minutit hiljem finišeerus Madis Mihkels (EF Education - EasyPost), kellel läks protokolli kirja 138. koht (+14.07).

Uueks üldliidriks tõusis Giccone. Ta edestab nelja sekundiga šveitslast Jan Christenit (UAE Team Emirates - XRG), sakslast Florian Storki (Tudor Pro Cycling Team) ja kolumblast Egan Bernali (Netcompany INEOS). Mihkels langes üldarvestuses 127. positsioonile (+19.43).

Kolmapäeval sõidetakse 203 km pikkune künkliku profiiliga etapp.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jalgrattauudised

19:17

Itaalia velotuuril vahetus üldliider

15:36

Rekordiline Euroopa meister lõpetas 32-aastaselt karjääri

14:46

Rait Ratasepp kavatseb vändata kümne päevaga Portugalist koju

11.05

Tiimikaaslasi abistanud Taaramäe sai Jaapanis 16. koha

11.05

Mätik sõitis end esimest korda rahuvsvahelise U-23 sõidul esikümnesse

10.05

Madis Mihkels tuli Giro etapil neljandaks

10.05

Valga-Valka rattamaratoni võitsid Tarassov ja Leinonen

10.05

Taaramäel hoitakse Kumano tuuril silma peal: teist sellist sõitu ei teagi

10.05

Lõiv teenis Põhjamaade meistrivõistlustel hõbeda

09.05

Uruguaylane teenis pingelisel Giro etapil ajaloolise võidu, Mihkels 98.

09.05

Blasi sai Vueltal karjääri suurima võidu, Ebras katkestas tiimi soovil

09.05

Ebras katkestas Vuelta

08.05

Madis Mihkels sai Itaalia velotuuri avaetapil viienda koha

08.05

Suppi sprintis end vihmasel Rahutuuri avaetapil esikümnesse

07.05

Ebras tegi Vueltal seni parima sõidu

06.05

Mihkels Giro eel: sprindietappidel on sõit minu peale

06.05

Kopecky võttis Vuelta liidrisärgi omale, Ebras 99.

05.05

Õigesti ajastatud rünnak andis prantslannale Vueltal võidu

05.05

Mäeuibo sõitis tugevas konkurentsis välja kõrge koha

04.05

Vuelta liider kukkus ja katkestas, Ebras 108.

sport.err.ee uudised

19:17

Itaalia velotuuril vahetus üldliider

18:45

Kanada tiitlilootus lasub Celebrini õlul

18:14

Barkov saab Soome koondisele appi minna

17:46

Koondisekutseta jäänud Talihärm: minu jaoks ei ole see olukord õnneks või kahjuks uus

17:10

Teder tegi finaalseeria avamängus vägeva kaksikduubli

16:47

Flick sidus lähituleviku Barcelonaga

16:17

Saar jätkab MM-sarja kokkuvõttes teisel kohal

15:36

Rekordiline Euroopa meister lõpetas 32-aastaselt karjääri

15:11

Eesti laskesuusakoondis alustas Otepääl suvist ettevalmistust

14:46

Rait Ratasepp kavatseb vändata kümne päevaga Portugalist koju

14:30

Colorado Avalanche jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

14:06

Minu Sportlane platvorm avas 19 uut projekti

13:33

Johannes Thingnes Bö avab kodulinnas veinilokaali

12:49

Luka Doncic ei tule tänavu suvel Eestisse

12:20

KUULA | "Võimla" mõtiskleb, milliseks kujuneb korvpalli finaalseeria

11:38

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

10:33

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

10:15

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

08:52

Oklahoma City saatis LeBron Jamesi ja LA Lakersi puhkusele

11.05

Osaka ei suutnud Swiatekile Roomas erilist vastupanu osutada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo