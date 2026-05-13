Mihkels säästab Girol jalga Napoli etapiks: erilist väsimust ei ole

Madis Mihkels
Madis Mihkels
Giro d'Italia neljandal etapil (Catanzaro – Cosenza; 138 km) võidutses Ecuadori rattur Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG; 3:08.46). Eesti meister Madis Mihkels (EF Education – Easypost) hoiab jalga Napoli etapiks.

Neljanda etapi keskel oli 14,4-kilomeetrine Cozzo Tunno tõus, kus suur grupp lõhuti väiksemaks. Finišiks oli ette jäänud 42 ratturit. Narvaezi järel sprintis end teiseks Venezuela rattur Orluis Aular (Movistar Team) ja kolmandaks itaallane Giulio Ciccone (Lidl – Trek). Mihkels ületas lõpujoone 138. positsioonil (+14.07), vahendab ejl.ee.

"Movistari tiim vajutas tõusul korralikult gaasi põhja ja grupp tõmmati kohe pilbasteks," rääkis Mihkels. "Mul ei olnud seal varianti ja säästsin end Napoli etapiks nii palju kui võimalik. Hetkel erilist väsimust sees ei ole ja puhkepäev ei mõjutanud otseselt midagi."

Üldarvestuses kerkis uueks liidriks Ciccone, kellele järgnevad šveitslane Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG; +0.04) ja sakslane Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team; +0.04). Mihkels on 127. kohal (+19.43).

Kolmapäeval sõidetakse velotuuril 203-kilomeetrine mägisem etapp marsruudil Praia a Mare – Potenza, neljapäeval on kavas siledam Napoli etapp.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Mihkels säästab Girol jalga Napoli etapiks: erilist väsimust ei ole

Mihkels säästab Girol jalga Napoli etapiks: erilist väsimust ei ole

