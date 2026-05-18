Lucas Leok jäi Saksamaa MV etapil napilt üldvõiduta

Saksamaa motokrossi meistrivõistluste kolmas etapp sõideti sel nädalavahetusel Prantsusmaal Bitche krossirajal. Eestlastest jõudis poodiumile 125cc klassis osalev Lucas Leok, kes teenis teise koha. MX Masters klassis tegi tugevad sõidud Jörgen-Matthias Talviku, kes teenis etapi kokkuvõttes viienda koha.

Kõige tugevamas, MX Masters klassis, olid eestlastest võistlustules Jörgen-Matthias Talviku ja Kaarel Tilk, kirjutab Msport.ee. Esimeses võistlussõidus saavutas Talviku üheksanda ja Tilk kohe tema järel kümnenda koha.

Teises sõidus tugeva kuuenda koha saanud Talviku tegi siis kolmandas sõidus suurepärase stardi ja asus sõitu juhtima. Hea alguse sai ka esikümne piiril olnud Tilk, kes oli teises sõidus 13. Enne finišit läksid Talvikust mööda hollandlane Roan van de Moosdijk ja sarja liider Max Nagl ning eestlane saavutas kolmanda koha. Tilk sai ka selles sõidus 13. koha.

Etapi kokkuvõttes teenis esikoha 72 punktiga Nagl, teine oli 69 punktiga van de Moosdijk ja kolmas 56 punktiga Jere Haavisto. Talviku tuli 47 punktiga viiendale ja Tilk 27 punktiga kümnenda kohale.

125cc klassis osalesid eestlastest Lucas Leok, Aston Allas, Enri Lustus ja Marten Raud. Leok suutis esimese sõidu võita, oli teises sõidus teine ning kordas sama ka kolmandas sõidus.

Etapi kokkuvõttes läks esikoht 72 punktiga Moritz Erneckerile, teise koha sai 69 punktiga Leok ja kolmanda koha 38 punktiga Emil Ziemer. Raud teenis 30 punktiga üheksanda ja Lustus 25 punktiga 13. koha.