X!

Lucas Leok jäi Saksamaa MV etapil napilt üldvõiduta

Motosport
Lucas Leok
Lucas Leok Autor/allikas: Tõnis Avila
Motosport

Saksamaa motokrossi meistrivõistluste kolmas etapp sõideti sel nädalavahetusel Prantsusmaal Bitche krossirajal. Eestlastest jõudis poodiumile 125cc klassis osalev Lucas Leok, kes teenis teise koha. MX Masters klassis tegi tugevad sõidud Jörgen-Matthias Talviku, kes teenis etapi kokkuvõttes viienda koha.

Kõige tugevamas, MX Masters klassis, olid eestlastest võistlustules Jörgen-Matthias Talviku ja Kaarel Tilk, kirjutab Msport.ee. Esimeses võistlussõidus saavutas Talviku üheksanda ja Tilk kohe tema järel kümnenda koha.

Teises sõidus tugeva kuuenda koha saanud Talviku tegi siis kolmandas sõidus suurepärase stardi ja asus sõitu juhtima. Hea alguse sai ka esikümne piiril olnud Tilk, kes oli teises sõidus 13. Enne finišit läksid Talvikust mööda hollandlane Roan van de Moosdijk ja sarja liider Max Nagl ning eestlane saavutas kolmanda koha. Tilk sai ka selles sõidus 13. koha.

Etapi kokkuvõttes teenis esikoha 72 punktiga Nagl, teine oli 69 punktiga van de Moosdijk ja kolmas 56 punktiga Jere Haavisto. Talviku tuli 47 punktiga viiendale ja Tilk 27 punktiga kümnenda kohale.

125cc klassis osalesid eestlastest Lucas Leok, Aston Allas, Enri Lustus ja Marten Raud. Leok suutis esimese sõidu võita, oli teises sõidus teine ning kordas sama ka kolmandas sõidus.

Etapi kokkuvõttes läks esikoht 72 punktiga Moritz Erneckerile, teise koha sai 69 punktiga Leok ja kolmanda koha 38 punktiga Emil Ziemer. Raud teenis 30 punktiga üheksanda ja Lustus 25 punktiga 13. koha.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

20:08

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

19:34

Igihaljas Modric sõidab oma viiendale MM-ile

18:59

Nõmm hooajast Saksamaal: sain kinnitust, et saan sellest asjast aru küll

18:31

EOK sõlmis juhtimiskultuuri tugevdamiseks koostöölepingu advokaadibürooga

17:58

Lucas Leok jäi Saksamaa MV etapil napilt üldvõiduta

17:23

Glinka teenis Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis kindla võidu

16:41

Ligi veerand sajandit Madridi Realis mänginud kapten lahkub klubist

16:24

Eesti noortekoondislane tegi Saksamaa esiliigas debüüdi

15:41

Rahvusvaheline võimlemisliit näitas agressorriikidele rohelist tuld

15:09

Vanker ja Lõhmus said Rumeenias kaela hõbeda, Teppan ja Hurt tulid pronksile

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

12.05

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

12.05

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

11.05

Parras: meil on vaja mängijat, kes viib Eesti n-ö päris hokiriikide sekka

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

17.05

TalTechi korvpallurid võitsid üle pikkade aastate taas medali Uuendatud

17.05

Jefimova: maikuuks tundsin end Ameerikas juba väga mugavalt

17.05

Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi Uuendatud

10:47

Drell aitas Reali kukutada

08:30

Läti jäähokikoondis avas MM-il võiduarve

09:06

Seitsmenda mängu võitnud Cavaliers pääses idas finaali

17.05

Kanada hokikoondis jättis Itaalia MM-il kuivale, Soome teenis teise võidu

17.05

MotoGP etappi jäi varjutama mitu rasket kukkumist

17.05

Sinner võitis koduareenil oma viimase seni puudu olnud Mastersi tiitli

17.05

Man United tagas Inglismaal kolmanda koha

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo