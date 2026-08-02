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Talviku tegi motokrossi MM-sarjas debüüdi tehasemeeskonna sõitjana

Motosport
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Foto: MSport.ee
Motosport

Sel nädalavahetusel toimus Belgias legendaarsel ja keerulisel Lommeli liivarajal motokrossi maailmameistrivõistluste 14. etapp. Eesti jaoks oli nädalavahetuse suurim uudis Jörgen-Matthias Talviku debüüt Fantic Factory Racingu tehasemeeskonnas.

MXGP klassis sõitis Talviku nädalavahetuse alguseks ajasõidus välja 13. koha ja edestas sealjuures ka oma meeskonnakaaslast Brent Van Donincki. Kvalifikatsioonisõidus tuli Talviku pärast kehva starti 14. kohale.

Pühapäevased võistlussõidud kujunesid eestlase jaoks keerulisemaks. Esimeses sõidus ei saanud Talviku taas stardist hästi minema ning lõpetas 19. kohal. Teises sõidus õnnestus start paremini, kuid avakurvis toimunud kukkumine langetas ta viimaseks. Tubli tõusuga jõudis eestlane lõpuks 18. kohale.

Etapi kokkuvõttes teenis Talviku viie punktiga 20. koha. Mõlemad sõidud ja etapivõidu võttis hollandlane Jeffrey Herlings.

EMX250 klassis näitas head kiirust Sebastian Leok, kes sõitis kvalifikatsioonis välja seitsmenda aja. Esimeses sõidus rikkus tema tulemuse avaringi kukkumine, kuid sellest hoolimata tõusis ta 11. kohale. Richard Paat lõpetas avasõidu 14. ja Travis Leok 22. kohal.

Teises sõidus võitles Leok kogu sõidu esikümnes ning tõusis lõpuks juba viiendale kohale, kuid oli sunnitud tehnilise rikke tõttu katkestama. Travis Leok lõpetas 22. ja Richard Paat 32. kohal. Etapivõidu teenis taanlane Nicolai Skovbjerg. Sebastian Leok sai kokkuvõttes 16., Richard Paat 18. ja Travis Leok 28. koha.

Hooaja ainsal EMX Open Euroopa meistrivõistluste etapil tegid eestlastest kaasa Gert Krestinov ja Kaarel Tilk. Avasõidus liikusid mõlemad pikalt esikümne piiril. Tilk tõusis juba kuuendale kohale, kuid eksimus sõidu lõpus langetas ta 12. kohale. Krestinov lõpetas avasõidu 11. kohal.

Teises sõidus tegid mõlemad eestlased tugeva tõusu. Krestinov lõpetas kuuendana ja Tilk seitsmendana, mis andis neile Euroopa meistrivõistluste kokkuvõttes vastavalt seitsmenda ja kaheksanda koha.

EMX Openi Euroopa meistriks krooniti kindlalt soomlane Jere Haavisto.

Toimetaja: Anders Nõmm

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