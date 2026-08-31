Talviku tegi Saksamaal ideaalse nädalavahetuse, Leokid pjedestaalil

Saksamaa motokrossi meistrivõistluste eelviimane etapp sõideti sel nädalavahetusel Vellahneri krossirajal. MX Masters klassis tegi perfektse nädalavahetuse Jörgen-Matthias Talviku, kes võitis kõik kolm võistlussõitu ja teenis kindla etapivõidu. Heas hoos olid ka Eesti nooremad sõitjad. Sebastian Leok tuli MX2 klassis kolmandale kohale ja Lucas Leok 125cc klassis teisele kohale.

Talviku alustas MX Masters klassis nädalavahetust suurepäraselt, kui võitis ajasõidu sarja liidri Roan van de Moosdijki (Holland) ees 0,15 sekundiga. Kolmanda aja saanud sakslane Maximillian Spies kaotas Talvikule ringi peale juba 1,8 sekundit. Teine eestlane Kaarel Tilk oli 36 võistleja hulgas viieteistkümnes. Talviku ringiajale jäi ta alla 4,1 sekundiga.

Kolmest sõidust kolm võitnud Talviku võttis maksimaalse 75 punktiga etapi kokkuvõttes esikoha. Teine oli 66 punktiga van de Moosdijk ja kolmas 58 punktiga soomlane Jere Haavisto. Tilk tuli 28 punktiga üheksandale kohale.

MX2 klassis oli võistlejaid nii palju, et ajasõitudeks tuli teha kaks gruppi. Esimeses grupis tulid eestlastest rajale Sebastian Leok ja Joosep Pärn. Leok sõitis välja kolmanda ringiaja Gyan Doenseni (Holland) ja Nicolai Skovbjergi (Taani) järel. Üle pika aja Saksamaal võistlemas olev Pärn sai kirja kaheksanda ringiaja. B-grupis oli ainsa eestlasena rajal Richard Paat, kes sõitis välja üheteistkümnenda aja. Kiireim oli seal hollandlane Scott Smulders.

MX2 klassi etapi kokkuvõttes tuli Leok 53 punktiga kolmandale kohale. Esikoha sai 72 punktiga Doensen ja teine oli 67 punktiga Skovbjerg. Paat teenis 15 punktiga 15. koha ja Pärn nelja punktiga 25. koha.

125cc klassis osales laupäevases kvalifikatsioonis 46 sõitjat. Parima ringiaja sõitis välja sarja liider Lucas Leok, kes edestas üht oma suurimat konkurenti, šveitslast Emil Ziemerit 0,25 sekundiga. Kolmanda aja sõitis välja sakslane Finn Lange, kes kaotas Leokile 0,5 sekundit. Marten Raud oli ajasõidus kümnes ja Aston Allas kolmeteistkümnes. Koha eest põhisõitudesse võitles Enri Lustus, kes lõpuks sai 36. koha ning lunastas samuti pääsu sõitudesse.

Etapi kokkuvõttes kuulus esikoht 50 punktiga Ziemerile, teine oli 44 punktiga Leok ja kolmas 40 punktiga hollandlane Timo Heuver. Allas teenis 21 punktiga kaheksanda koha, Raud 18 punktiga 11. koha ning Lustus sai kirja 36. koha.

85cc klassis olid võistlejad ajasõitudeks kahes grupis. Kõik kolm eestlast tulid rajale A-grupis. Eesti parimana sai Robin Robert Mooses kolmanda koha, Laur Kallikorm oli üheteistkümnes ja Kristofer Valk kaheteistkümnes. Kiireima ringiaja sõitis välja lätlane Patriks Cirulis.

Etapi kokkuvõttes tuli Mooses 20 punktiga 11. kohale, Valk oli 13 punktiga viieteistkümnes ja Kallikorm kolme punktiga 23. Esikoha teenis 50 punktiga Patriks Cirulis, teine oli 44 punktiga Martins Cirulis ja kolmas 38 punktiga britt Harry Dale.

Viimane etapp sõidetakse 26.-27. septembril Fürstlich Drehna krossirajal.