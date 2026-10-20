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Eesti saalijalgpallikoondis jäi Ukrainale selgelt alla

Jalgpall
Eesti saalijalgpallikoondis
Eesti saalijalgpallikoondis Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti saalijalgpallikoondis alistus Rakveres toimunud maailmameistrivõistluste teise faasi valikmängus MM-pronks Ukrainale 2:9 ja sai tabelisse teise kaotuse.

Kohtumise avapoolaeg möödus tõeliselt väravaterohkelt, sest kahe meeskonna peale kõmmutati tabamusi tervelt üheksa. Kahjuks seitse neist Ukraina kasuks, kes asus 7:2 juhtima. Teisel poolajal lisati veel kaks.

Eesti koondise skoori avas Denis Vnukov, kui mängitud oli minut ja 53 sekundit ja see tähendas sel hetkel seisu 1:1. Teine tabamus sündis avapoolaja keskel ukrainlaste omaväravast. Külaliste kasuks lõi kübaratriki Daniil Abakšõn.

Eesti koondisel on nüüd tabelis kaks kaotust, sest viis päeva varem jäädi võõrsil alla Slovakkiale 1:4. Kolmeliikmelises grupis mängivad kõik kõigiga kaks korda läbi. Järgmisesse faasi pääseb kindlasti grupi võitja, teise koha omanik peab selleks läbi ka sõelringi.

Eesti järgmine mäng on 9. detsembril Jõhvis, mil võõrustatakse Slovakkiat.

Toimetaja: Siim Boikov

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