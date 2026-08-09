Sebastian Leok saavutas Saksamaal märgilise võidu

Saksamaa motokrossi meistrivõistluste viiendal etapil Gaildorfi krossirajal saavutas Sebastian Leok karjääri esimese sõiduvõidu ja ka etapivõidu MX2 klassis.

Leok sõitis MX2 klassi ajasõidus välja neljanda ja Richard Paat 14. ringiaja. Esimeses võistlussõidus tegi Leok suurepärase alguse, tõustes avaringiga viiendalt kohalt teiseks. Järgmiste ringidega parandas Leok oma positsiooni veelgi ning teenis lõpuks teise koha. Paat võitles kogu sõidu punktikoha eest ja tuli finišisse 20. kohal, vahendab msport.ee.

Teises võistlussõidus oli Leok esimeste kurvide järel esikümne piiril, kuid sõidu edenedes suutis ta ettepoole liikuda. Ta lõpetas sõidu kolmandal kohal, Paat sai 23. koha.

Kolmandas võistlussõidus tegi Leok taas suurepärase stardi ja juba avaringi keskel õnnestus tal tõusta teisele kohale sarja liidri Nicolai Skovbjergi järele. Leok hakkas kohe taanlast survestama. Skovbjerg kukkus ning eestlane tõusis ringi lõpuks sõidu liidriks. Leok seljataha enam ei vaadanud ja võttis karjääri esimese sõiduvõidu Saksamaa meistrivõistlustel MX2 klassis.

Etapi kokkuvõttes teenis Sebastian Leok ka elu esimese etapivõidu 67 punktiga. Teine oli 63 punktiga Skovbjerg ning Paat sai ühe punktiga 27. koha.

MX Masters klassis näitas Jörgen-Matthias Talviku kvalifikatsioonis neljandat aega. Kaarel Tilk sõitis välja 27. ringiaja ning pääses samuti otse põhisõitudesse.

Talviku lõpetas esimese võistlussõidu kuuendal ja kolmanda sõidu kolmandal positsioonil. Teises sõidus jäi tema tsikkel kukkumise järel võrkaeda kinni. Tilk oli sõitudes vastavalt 19., 20. ja 21.

Vaatamata teise sõidu nullile tuli Talviku etapi kokkuvõttes 35 punktiga kuuendale kohale. Tilk teenis kolme punktiga 24. koha. Etapivõit läks 75 punktiga hollandlasele Roan van de Moosdijkile, teine oli 64 punktiga sakslane Tom Koch ja kolmas 58 punktiga sakslane Noah Ludwig.

Saksamaa meistrivõistluste kuues etapp toimub 29-30. augustil Vellahnis.